Βολιβία: Χιλιάδες υποστηρικτές του Μοράλες περπάτησαν 4 ημέρες για να φτάσουν στην πρωτεύουσα

Χιλιάδες υποστηρικτές του βολιβιανού πρώην προέδρου Έβο Μοράλες, που άρχισαν πορεία την Παρασκευή σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα και να απαιτήσουν την παραίτηση του προέδρου Λουίς Άρσε, έφθασαν χθες Δευτέρα στην πρωτεύουσα Λα Πας.

Σύμφωνα με τον Λεονάρδο Λόσα, σοσιαλιστή γερουσιαστή προσκείμενο στον Έβο Μοράλες, «πάνω από 5.000» άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία που άρχισε την Παρασκευή στην πόλη Πατακαμάγια, περίπου 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Βολιβίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών Εδουάρδο δελ Καστίγιο από την πλευρά του έκανε λόγο για «περίπου 2.300» συμμετέχοντες.

Συγκρούσεις με την αστυνομία

Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση είχαν πρόθεση να συγκεντρωθούν στην Πλάσα δε Άρμας («Πλατεία των Όπλων»), μπροστά στην έδρα της προεδρίας και του κοινοβουλίου, αλλά τους εμπόδισαν δεκάδες αστυνομικοί με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών που είχαν πάρει θέσεις, αποκλείοντας τις εισόδους της.

Η κυβέρνηση «πρέπει να φύγει, διότι δεν προσφέρει καμιά λύση στην κρίση και η οικονομία είναι κομμάτια», δήλωσε ο Ροδόλφο Ματσάκα, επίσης πολιτικός του MAS.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών δελ Καστίγιο, τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε «ενέδρα» και δυο τουριστικά λεωφορεία δέχθηκαν πυρά και δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η πορεία είναι η δεύτερη του είδους, έπειτα από εκείνη που είχαν οργανώσει τον Σεπτέμβριο χιλιάδες υποστηρικτές του κ. Μοράλες, στην οποία είχε πάρει μέρος κι ο ίδιος ο πρώην αρχηγός του κράτους.

Η πρώτη αμαυρώθηκε από βίαια επεισόδια ανάμεσα σε υποστηρικτές και αντιπάλους του πρώην προέδρου, με τουλάχιστον 36 τραυματίες.

Έκτοτε ο πρώην αρχηγός του κράτους (2006-2019), ηλικίας 65 ετών, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένταλμα σύλληψης εξαιτίας υπόθεσης «εμπορίας σάρκας», που αφορά σχέση που φέρεται να είχε με ανήλικη. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο πρώτος αυτόχθονας που εξελέγη ποτέ πρόεδρος της Βολιβίας παραμένει σε οχυρό του στην περιοχή Τσαπάρε, φυλασσόμενος από υποστηρικτές του.

Ο πρόεδρος Άρσε ήταν άλλοτε υπουργός Οικονομίας του κ. Μοράλες. Οι δυο τους εμπλέκονται πλέον σε σκληρή σύγκρουση για τον έλεγχο του κυβερνώντος κόμματος και την υποψηφιότητα της παράταξης της αριστεράς στις προεδρικές εκλογές του Αυγούστου.

Κατά επίσημα δεδομένα, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 9,9% το 2024, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών, ενώ ελλείψεις καυσίμων και δολαρίων καταγράφονται σ’ όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση επιδοτεί τις εισαγωγές καυσίμων, κάτι που στραγγίζει τα αποθέματα συναλλάγματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

