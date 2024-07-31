ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και εννέα τραυματίες σε συμπλοκή σε φυλακή υψίστης ασφαλείας

Τρεις κρατούμενοι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα νοσηλεύονται έπειτα από συμπλοκή μέσα σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, στη Νεβάδα των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη Τζο Λομπάρντο, επρόκειτο για μια σύγκρουση μεταξύ συμμοριών, μετέδωσε το κανάλι KVVU-TV του Λας Βέγκας.

Η συμπλοκή σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Πολιτειακή Φυλακή Ίλι, σε μια αγροτική περιοχή, περίπου 250 χλμ. βορείως του Λας Βέγκας. Η φυλακή αυτή, η μοναδική υψίστης ασφαλείας στη Νεβάδα, στεγάζει επίσης τους θανατοποινίτες κρατουμένους.

Κανένας σωφρονιστικός υπάλληλος δεν τραυματίστηκε. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τους λόγους της σύρραξης, ούτε ανέφεραν πόσοι άλλοι κρατούμενοι τραυματίστηκαν αλλά δεν χρειάστηκαν νοσηλεία. Οι εννέα που νοσηλεύονται φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

Λόγω των ταραχών, απαγορεύτηκε επ’ αόριστον το επισκεπτήριο σε όλες τις φυλακές της Πολιτείας.

Η φυλακή Ίλι είναι χωρητικότητας 1.183 κρατουμένων και απασχολεί περισσότερους από 400 εργαζόμενους. Εκεί κρατούνται σήμερα και οι 60 θανατοποινίτες της Νεβάδας. Το 2022 δεκάδες κρατούμενοι προχώρησαν σε απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενοι για τις κακές συνθήκες κράτησης και το ανεπαρκές φαγητό του.

Μόνο φέτος έχουν αναφερθεί 21 θάνατοι κρατουμένων σε όλες τις φυλακές της Νεβάδας και οι δύο από αυτούς ήταν στην Ίλι.

Πηγή: skai.gr

