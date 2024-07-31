Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θεωρεί αναπόφευκτη μια κλιμάκωση της σύγκρουσης μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εργάζονται για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα.

Κατά την ημερήσια ενημέρωση του Τύπου, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι τα πλήγματα που αποδίδονται στο Ισραήλ και σκότωσαν τον ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη και έναν διοικητή της Χεζμπολάχ κοντά στη Βηρυτό «δεν βοηθούν» στη μείωση των περιφερειακών εντάσεων, και οι ΗΠΑ «δεν βλέπουν ενδείξεις για επικείμενη κλιμάκωση».

«Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε τις τελευταίες 24 ή 48 ώρες δεν συμβάλλουν σίγουρα στη μείωση της έντασης» στη Μέση Ανατολή που ήδη συγκλονίζεται από τον πόλεμο στη Γάζα, πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς να ειπωθεί εάν τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να πλήξουν τις προοπτικές μιας συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Ο Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει ενημερωθεί για τις εξελίξεις στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.