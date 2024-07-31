Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει έρθει αντιμέτωπη το τελευταίο διάστημα με ουκ ολίγα σκάνδαλα τα οποία έχουν αμαυρώσει τη φήμη της. Θέλοντας να προλάβει τυχόν νέα έστειλε ένα mail στους εργαζομένους της προκειμένου να τους υπενθυμίσει ότι απαγορεύεται να δέχονται δωρεάν εισιτήρια για μεγάλες διοργανώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Η αποδοχή δώρων «εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με την αναμενόμενη ηθική συμπεριφορά των μελών και του προσωπικού ή μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τη φήμη για την επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα άτομα», γράφει χαρακτηριστικά το email που στάλθηκε στο προσωπικό σύμφωνα με το Politico.

Επίσης, απαγορεύτηκε στους υπαλλήλους να δέχονται δώρα ή δωρεάν εισιτήρια για σημαντικές εκδηλώσεις όπως για το Euro 2024 και τον διαγωνισμό της Eurovision.

«Ο κίνδυνος φήμης από την αποδοχή ενός εισιτηρίου είναι υψηλός όταν το ευρύ κοινό αντιμετωπίζει δυσκολίες στην απόκτηση εισιτηρίων», ανέφερε το email από νωρίτερα τον Ιούλιο.

Οι ίδιοι οι επίτροποι — στους οποίους επιτρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις να δέχονται δώρα αξίας έως και 150 € — θα πρέπει «κανονικά» να αρνούνται εισιτήρια ακόμη και αν είναι κάτω από αυτό το όριο, ενώ το προσωπικό θα πρέπει να αρνείται εισιτήρια ακόμη και αν η αξία τους είναι κάτω από το όριο των 50€, αναφέρει επίσης το email.

Για οποιονδήποτε επίτροπο αναζητά «παραθυράκι», το email ανέφερε ότι τα δωρεάν εισιτήρια μπορούν να γίνουν δεκτά «σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις» εάν κάποιος εκπροσωπεί επίσημα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια εκδήλωση ή εάν το εισιτήριο μπορεί να θεωρηθεί «διπλωματική και ευγενική χρήση».

Επιπλέον, το email επισημαίνει ότι η παρουσία μελών του υπουργικού συμβουλίου των επιτρόπων ή άλλων στελεχών «συνήθως δεν δικαιολογείται σε τέτοιες αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις» ανέφερε το email.

Εάν το προσωπικό αψηφήσει τους κανόνες, τότε η Επιτροπή θα έρθει αντιμέτωπη με νέα σκάνδαλα.

Ανώτατος αξιωματούχος, ο Henrik Hololei, ο οποίος διηύθυνε το τμήμα μεταφορών της Επιτροπής, παραιτήθηκε πέρυσι αφού αποκαλύφθηκε ότι δεχόταν δωρεάν εισιτήρια για πτήσεις με την Qatar Airways ενώ η ομάδα του διαπραγματευόταν μια σημαντική αεροπορική συμφωνία με το κράτος του Κόλπου.

Παράλληλα, ανώτερα στελέχη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου διπλωμάτη του μπλοκ Ζοζέπ Μπορέλ, του Επιτρόπου Γειτονίας και Διεύρυνσης Όλιβερ Βάρχελι και του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Φρανς Τίμερμανς δέχτηκαν δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχεία σε ταξίδια εργασίας από κυβερνήσεις εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ, του Μαρόκου, του Ισραήλ και της Ιορδανίας.

