ΗΠΑ: Ο Πούτιν παρέδωσε έγγραφο 350 σελίδων για τη δολοφονία του JFK

Θα ριχτεί κάποια αχτίδα φωτός στη δολοφονία του Τζον Φίτζεραντ Κένεντι; Η Μόσχα παρέδωσε στις ΗΠΑ έγγραφο 350 σελίδων με τις ρωσικές θέσεις για τη δολοφονία του Αμερικανού πρόεδρου τον Νοέμβριο του 1963, που άλλαξε άρδην τα πολιτικά δεδομένα της εποχής.

Την ανακοίνωση έκανε στο X η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άννα Πολίνα Λούνα, τονίζοντας ότι θα συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τον Τζέφερσον Μόρλεϊ.

Ο Μόρλεϊ είναι Αμερικανός ανεξάρτητος δημοσιογράφος και συγγραφέας. Έχει γράψει μια σειρά βιβλίων για την αμερικανική ιστορία, ιδιαίτερα την ιστορία της CIA και τη δολοφονία του JFK και θεωρείται γνώστης της υπόθεσης που έδωσε τροφή σε θεωρίες συνωμοσίας, ταινίες και σειρές.

Η παράδοση του υπηρεσιακού εγγράφου αντιπροσωπεύει μια δυνητικά τεράστια πρόοδο στην έρευνα δεκαετιών. Η υπόσχεση άμεσης δημόσιας πρόσβασης είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη δεδομένου του ιστορικού μυστικότητας που περιβάλει την υπόθεση. Το Κογκρέσο προσπάθησε να αποκτήσει αυτά τα αρχεία τη δεκαετία του '90 και το αίτημά του είχε απορριφθεί από τη Μόσχα.

I have received a hard copy of the report on JFK’s assassination from the Ambassador of Russia. A team of experts is enroute to my office in the morning to begin translation and full review of documents.



We will be uploading as soon as we can.



Thank you again to everyone… — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) October 14, 2025

Η ανακοίνωση της Ρεπουμπλικανής βουλευτού

«Έλαβα ένα έντυπο αντίγραφο της έκθεσης για τη δολοφονία του JFK από τον Πρέσβη της Ρωσίας. Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων θα μεταβεί στο γραφείο μου το πρωί για να ξεκινήσει τη μετάφραση και την πλήρη εξέταση των εγγράφων.

Θα τα ανεβάσουμε το συντομότερο δυνατό.

Ευχαριστώ και πάλι όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένης της ρωσικής πρεσβείας, που έκανε δυνατή αυτή την εξέλιξη. Αυτό έχει τεράστια ιστορική σημασία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.