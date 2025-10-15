Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα Τετάρτη με τον Σύρο ομόλογό του Άχμεντ αλ Σάρα, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στη Ρωσία από τότε που ο σύμμαχος της Μόσχας, ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ ανατράπηκε από αντάρτες υπό τον Σάρα τον περασμένο χρόνο.

Η συριακή αντιπροσωπεία «θα περιλαμβάνει τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα, τον υπουργό Εξωτερικών, καθώς και στρατιωτικούς και οικονομικούς αξιωματούχους», δήλωσε στο AFP κυβερνητικός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί καθώς δεν έχει εξουσιοδότηση να μιλάει στα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Σύρος πρόεδρος έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Πούτιν και οι δύο πλευρές θα συζητήσουν «οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τις επενδύσεις, το καθεστώς των ρωσικών βάσεων στη Συρία και τον επανεξοπλισμό του νέου συριακού στρατού».

Αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε την επίσκεψη και τη συνάντηση με τον Πούτιν διευκρινίζοντας ότι «οικονομικά και πολιτικά ζητήματα, καθώς και το καθεστώς των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία, βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη».

Η ναυτική βάση της Ταρτούς και η αεροπορική βάση Χμεϊμίμ, που βρίσκονται και οι δύο στις ακτές της Μεσογείου, είναι τα μόνα επίσημα στρατιωτικά φυλάκια της Ρωσίας εκτός της πρώην ΕΣΣΔ.

Η Μόσχα χρησιμοποίησε εκτενώς αυτές τις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας το 2015 προς υποστήριξη του Μπασάρ αλ-Άσαντ, διεξάγοντας σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες.

Ο πρόεδρος αλ Σάρα είχε αρχικά προγραμματιστεί να παραστεί σε μια ρωσοαραβική σύνοδο κορυφής που επρόκειτο να διεξαχθεί σήμερα, αλλά η Μόσχα την ανέβαλε καθώς αρκετοί Άραβες ηγέτες κινητοποιήθηκαν για να επιβλέψουν την εφαρμογή του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή.

Οι νέοι ισλαμιστές ηγέτες της Συρίας επιδιώκουν να συνάψουν ειρηνικές σχέσεις με τη Ρωσία παρά την προηγούμενη συμμαχία της Μόσχας με τον Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Τον Ιούλιο, ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Άσαντ αλ-Σαϊμπάνι ήταν ο πρώτος ανώτερος αξιωματούχος της νέας κυβέρνησης που επισκέφθηκε τη Ρωσία.

Τον Ιανουάριο, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ ηγήθηκε της πρώτης ρωσικής αντιπροσωπείας που επισκέφθηκε τη Συρία μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.