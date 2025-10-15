Το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Γκέερτ Βίλντερς έρχεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία, οι οποίες προβλέπεται να διεξαχθούν στις 29 Οκτωβρίου

Μερικές ημέρες αφότου διέκοψε κάθε δημόσια εμφάνισή του λόγω απειλής για τζιχαντιστική επίθεση, ο ηγέτης της ακροδεξιάς δήλωσε σήμερα ότι επιστρέφει στον προεκλογικό του αγώνα ελπίζοντας να έχει ξανά την αιφνίδια επιτυχία που είχε τον Νοέμβριο του 2023, όταν το PVV ήρθε πρώτο.

«Οι εκλογές πλησιάζουν, πρόκειται για την προεκλογική εκστρατεία (…) Ξαναρίχνομαι επομένως στη δουλειά», σημείωσε ο Βίλντερς σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο Βίλντερς, επικριτικός απέναντι στο ισλάμ και τασσόμενος κατά της μετανάστευσης, αποτελεί συχνά στόχο απειλών για τη ζωή του. Βρίσκεται συνεχώς υπό αστυνομική προστασία από το 2004.

«Το όνομά μου βρίσκεται στις λίστες θανάτου των Ταλιμπάν, της Αλ Κάιντα και του ISIS. Και σχεδόν καθημερινά προστίθενται νέες απειλές, συχνά τόσο πολλές που δεν προλαβαίνω να κάνω καταγγελίες.

Μετά από τόσα χρόνια, δε γνωρίζω πλέον την αίσθηση της προσωπικής ελευθερίας. Ο αντίκτυπος όλων αυτών στον εαυτό σου και την οικογένειά σου είναι συχνά δύσκολο να εξηγηθεί σε ανθρώπους που δεν το έχουν βιώσει οι ίδιοι.

Αλλά τώρα έρχονται εκλογές, είναι περίοδος προεκλογικής εκστρατείας και αισθάνομαι μεγάλη ευθύνη για την Ολλανδία και όλους τους ψηφοφόρους του PVV.

Οπότε επιστρέφω στη δράση και θα είμαι παρών μέχρι τις εκλογές στα εξής: V» πρόσθεσε.

Η νίκη διαφαίνεται αλλά όχι η αυτοδυναμία

Τον Ιούνιο, ο Βίλντερς είχε αφήσει εμβρόντητη την ολλανδική πολιτική τάξη προκαλώντας την πτώση του εύθραυστου κυβερνητικού συνασπισμού τεσσάρων κομμάτων λόγω διαφωνιών όσον αφορά τη μετανάστευση.

Ωστόσο από την ώρα που προκάλεσε την πτώση της κυβέρνησης, τα μεγάλα κόμματα απέκλεισαν οποιαδήποτε νέα συνεργασία μαζί του.

Ο Γκέερτ Βίλντερς έχτισε την πολιτική του σταδιοδρομία θεμελιώνοντάς την πάνω στην αυτοανακηρυχθείσα αποστολή του: να σταματήσει μια «ισλαμική εισβολή» στη Δύση. Έχει χαρακτηρίσει κυρίως τους Μαροκινούς «αποβράσματα» και διοργανώσει διαγωνισμούς γελοιογραφιών του προφήτη Μωάμεθ.

Τάσσεται υπέρ «της αυστηρότερης πολιτικής ασύλου που έχουν δει ποτέ» στην Ολλανδία, όπου η μετανάστευση είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν πολύ τους ψηφοφόρους, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

