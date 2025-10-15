Χαμάς: «Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας»

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, επέμεινε την Τετάρτη ότι η τζιχαντιστική οργάνωση τηρεί τις δεσμεύσεις της να επιστρέψει τις σορούς των ομήρων στρατιωτών, απαντώντας εμμέσως στο Ισραήλ ότι έχει παραβιάσει τη συμφωνία.

Τα σχόλιά του, που αναφέρθηκαν σε μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τη Χαμάς, έρχονται στη σκιά της είδησης ότι στο Ισραήλ επεστράφη μια σορός που δεν ανήκε σε όμηρο, αλλά σε Παλαιστίνιο. Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατάει 21 σορούς ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Κασέμ προσθέτει ότι το Ισραήλ «διέπραξε σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας όταν σκότωσε αμάχους στη Σετζάγια και τη Ράφα, και καλούμε τους μεσολαβητές να υποχρεώσουν το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις του».

Η διαδικασία επιστροφής των σορών που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου 2023, αποδεικνύεται πολύ πιο αργή και επώδυνη για τις οικογένειες που περιμένουν να θάψουν τους δικούς τους και να μπορέσουν επιτέλους να πενθήσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.