Η Ευρώπη θέλει να είναι «έτοιμη για όλα»

Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για πιθανό πόλεμο, κυβερνοεπιθέσεις, πανδημίες και τις τρομερές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, προειδοποιεί η Κομισιόν.



Λίγες μόνο ημέρες μετά την παρουσίαση του φιλόδοξου σχεδίου για την ευρωπαϊκή άμυνα «Ετοιμότητα 2030» -που παραπέμπει σαφώς στις προειδοποιήσεις των μυστικών υπηρεσιών Γερμανίας και Δανίας για την πιθανότητα επίθεσης της Ρωσίας σε κράτος μέλος είτε της ΕΕ είτε του ΝΑΤΟ-, η Κομισιόν ζητά από τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά να εφοδιαστούν με προμήθειες έκτακτης ανάγκης, ώστε να επιβιώσουν τουλάχιστον 72 ώρες σε περίπτωση πολέμου.



Στη στρατηγική της, που παρουσιάστηκε σήμερα από την εκτελεστική αντιπρόεδρο Ροξάνα Μινζάτου και την επίτροπο Ατζά Λαμπίμπ, η Κομισιόν επισημαίνει την ανάγκη μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ πολιτών και στρατού, καθώς εκτιμά ότι η εμπλοκή του στρατού είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση μελλοντικών κινδύνων και απειλών.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Στο σχέδιο, που βασίζεται στη σχετική έκθεση του πρώην προέδρου της Φινλανδίας Σάουλι Νιινίστο και που υπογράμμιζε τον περασμένο Οκτώβριο την «προληπτική ετοιμότητα», σημειώνεται ότι «οι τρέχουσες απειλές απαιτούν μόνιμη ετοιμότητα».



Η προετοιμασία έναντι της πιθανότητας ένοπλης επίθεσης θεωρείται επίσης κρίσιμη, καθώς η ειρήνη και η σταθερότητα δεν είναι πλέον εγγυημένες.



Σε ειδική παράγραφο επισημαίνεται ότι «η Κομισιόν θα στηρίξει τα κράτη μέλη στην επίτευξη της αυτάρκειας του πληθυσμού τουλάχιστον 72 ωρών σε ολόκληρη την ΕΕ», ώστε να έχει αρκετό νερό, τροφή, φάρμακα, μπαταρίες και προϊόντα περιποίησης για να επιβιώσει τις πρώτες μέρες, χωρίς εξωτερική βοήθεια.



Το σχέδιο αναφέρει, μάλιστα, πρωτοβουλίες σχετικής ενημέρωσης είτε μέσω στοχευμένων εκστρατειών και δραστηριοτήτων είτε μέσω «διαδικτυακής πλατφόρμας της ΕΕ, που θα παρέχει στους πολίτες και ταξιδιώτες προσαρμοσμένες, προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και πρακτικά μέτρα για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων».

Σενάρια προετοιμασίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για μεγάλης κλίμακας διατομεακά περιστατικά και κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ένοπλης επίθεσης, που επηρεάζουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη» αναφέρει το έγγραφο, μέσω του οποίου η Κομισιόν εξηγεί ότι θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη για να χαρτογραφήσουν τις προετοιμασίες, έτσι ώστε ο πληθυσμός να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις τρεις πρώτες ημέρες (72 ώρες) έχοντας πρόσβαση σε βασικούς πόρους.



Σε κάθε περίπτωση, τα σενάρια που περιλαμβάνονται στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική και τα μέτρα που προτείνονται αφορούν την προετοιμασία των ευρωπαϊκών κοινωνιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είτε στρατιωτικής είτε φυσικών καταστροφών.



Το σχέδιο περιλαμβάνει 30 βασικές «δράσεις» που αφορούν από την ετοιμότητα των πολιτών, έως και πιο πρακτικά στοιχεία, όπως εξειδικευμένα μαθήματα για νέους και ενήλικες για την πρόληψη των πληθυσμών. Το κείμενο στρατηγικής ετοιμότητας προειδοποιεί παράλληλα ότι «θα πρέπει να δράσουμε από κοινού σε πνεύμα αλληλεγγύης, όπως ορίζεται από τις συνθήκες».

