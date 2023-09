«Δικαιούστε αύξηση»: Ο Μπάιντεν θύμισε συνδικαλιστή σε πικετοφορία απεργών της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Μίσιγκαν Κόσμος 22:00, 26.09.2023 linkedin

Μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε «ιστορική» από τον Λευκό Οίκο αφού είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία πρόεδρος συμμετέχει σε απεργιακή κινητοποίηση