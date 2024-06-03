Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται εδώ και λίγα 24ωρα στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το Champions League για 15η φορά στην ιστορία της και έβαλε «φωτιά» στα ποδοσφαιρικά νέα της υφηλίου.

Όχι μόνο για τη δεύτερη υνεχόμενη κατάκτηση του τίτλου, αλλά και επειδή ο Κιλιάν Εμπαπέ υπέγραψε το πολυαναμενόμενο συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα» και είναι πλέον παίκτης της.

Όπως αναφέρει και ο γνωστός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή είναι κλεισμένη και μένει μόνο η ανακοίνωση, μέσα στην εβδομάδα που έρχεται.

«Κάθε έγγραφο έχει υπογραφεί, σφραγιστεί και συμπληρωθεί. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα ανακοινώσει τον Εμπαπέ ως νέο απόκτημα την επόμενη εβδομάδα μετά την κατάκτηση του Champions League. Ο Εμπαπέ πήρε την απόφασή του τον Φεβρουάριο, αλλά μπορεί πλέον να θεωρείται νέος παίκτης της Ρεάλ», τονίζει σε ανάρτησή του.

🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.



Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.



Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024

Πηγή: skai.gr

