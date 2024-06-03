Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έδωσε τα χέρια με τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Κιλιάν Εμπαπέ - Πότε ανακοινώνεται από τη «Βασίλισσα»

Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για την οριστικοποίηση του «γάμου» των δυο πλευρών

Εμπαπέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται εδώ και λίγα 24ωρα στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το Champions League για 15η φορά στην ιστορία της και έβαλε «φωτιά» στα ποδοσφαιρικά νέα της υφηλίου.

Όχι μόνο για τη δεύτερη υνεχόμενη κατάκτηση του τίτλου, αλλά και επειδή ο Κιλιάν Εμπαπέ υπέγραψε το πολυαναμενόμενο συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα» και είναι πλέον παίκτης της.

Όπως αναφέρει και ο γνωστός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή είναι κλεισμένη και μένει μόνο η ανακοίνωση, μέσα στην εβδομάδα που έρχεται.

«Κάθε έγγραφο έχει υπογραφεί, σφραγιστεί και συμπληρωθεί. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα ανακοινώσει τον Εμπαπέ ως νέο απόκτημα την επόμενη εβδομάδα μετά την κατάκτηση του Champions League. Ο Εμπαπέ πήρε την απόφασή του τον Φεβρουάριο, αλλά μπορεί πλέον να θεωρείται νέος παίκτης της Ρεάλ», τονίζει σε ανάρτησή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark