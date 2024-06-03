«Ο Ντόναλντ Τραμπ κινδυνεύει να γίνει ένας "αποτυχημένος πρόεδρος", εάν κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου και επιβάλει μια κακή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία», δήλωσε σε συνέντευξή του στον Guardian ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ισχυρίζεται ο Ζελένσκι, κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι οι ΗΠΑ θα κατέβαιναν από το «βάθρο» του παγκόσμιου παίκτη, παραχωρώντας τη θέση τους σε «αυταρχικούς ηγέτες».

Στη συνέντευξη στο βρετανικό μέσο, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε, από το γραφείο του στο Κίεβο, ότι δεν έχει «καμία στρατηγική ακόμη» για το τι θα κάνει εάν ο Τραμπ επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε «24 ώρες», εάν εκλεγεί. Παράλληλα, ορισμένοι εκτιμούν ότι εάν καθίσει στο Οβάλ Γραφείο, ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος αναμένεται να διακόψει τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Οι βοηθοί του Τραμπ έχουν σκιαγραφήσει ένα πιθανό σχέδιο που θα περιλαμβάνει την παραχώρηση των ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας στη Ρωσία, καθώς και της Κριμαίας. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι «οι Ουκρανοί δεν θα το ανεχτούν αυτό», όπως δεν θα δεχτούν ένα ρωσικό «τελεσίγραφο» που θα ανάγκαζε την Ουκρανία να εγκαταλείψει την ευρωπαϊκή πορεία και τη μελλοντική συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, είπε.

Ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι εάν εκλεγεί, ο Τραμπ θα μπορούσε, αν το ήθελε πραγματικά, να επιβάλει μια συντριπτική στρατιωτική ήττα στην Ουκρανία. Θα μπορούσε να διακόψει την «υποστήριξη, τα όπλα και τα χρήματα», ακόμη και να «κλείσει συμφωνίες» με τους εταίρους του Κιέβου ώστε να σταματήσουν τις παραδόσεις ζωτικών για την Ουκρανία όπλων.

«Η Ουκρανία, με γυμνά χέρια, χωρίς όπλα, δεν θα είναι σε θέση να πολεμήσει έναν [ρωσικό] στρατό πολλών εκατομμυρίων», τόνισε ο Ουκρανός ηγέτης.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι θεωρεί απίθανο αυτό το σενάριο. Στην περίπτωση, όμως, που συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα υπήρχαν σοβαρές συνέπειες για τη θέση των ΗΠΑ στον κόσμο - καθώς και για τον Τραμπ προσωπικά.

Οι ΗΠΑ «δεν θα είναι πλέον ο ηγέτης του κόσμου»

Προέβλεψε, μάλιστα, ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα παραβιάσει οποιαδήποτε συμφωνία που θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτευχθεί με τη μεσολάβηση του Τραμπ.

«Η κατάπαυση του πυρός είναι παγίδα», είπε, καθώς, μετά το πέρας της παύσης των μαχών, ο Πούτιν θα «προχωρούσε περαιτέρω», ταπεινώνοντας τον Τραμπ και κάνοντάς τον να φαίνεται «πολύ αδύναμος» στα μάτια του κόσμου, είπε.

«Αυτό δεν αφορά τον Τραμπ ως πρόσωπο, αλλά τους θεσμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα αποδυναμωθούν πολύ. Οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον ο ηγέτης του κόσμου. Ναι, θα είναι ισχυρές, πρώτα απ' όλα, στην εγχώρια οικονομία, διότι έχει αναμφίβολα μια ισχυρή οικονομία. Αλλά από την άποψη της διεθνούς επιρροής θα είναι ίση με το μηδέν».

Συνειδητοποιώντας ότι η Ουάσινγκτον δεν είναι πλέον «παίκτης», άλλες, κυρίως αυταρχικές, χώρες και ηγέτες θα «μπουν στην αρένα» και θα μιμηθούν την επιθετική «προσέγγιση» του Πούτιν, εκτίμησε ο Ζελένσκι. Και αυτό θα κατέληγε τελικά στην «αρχή αυτού για το οποίο όλοι φοβούνται τόσο πολύ να μιλήσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτός είναι ο πραγματικός τρίτος παγκόσμιος πόλεμος».

Ερωτηθείς αν ο Μπόρις Τζόνσον είχε μιλήσει στον Τραμπ εκ μέρους της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι είπε:

«Νομίζω ότι προσπάθησε και νομίζω ότι του μίλησε. Νομίζω ότι ναι, απ' όσο γνωρίζω».

Και πρόσθεσε: «Λυπάμαι που χρησιμοποιώ τον Μπόρις ως εργαλείο».

