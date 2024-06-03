Άγιο φαίνεται πως είχε ο οδηγός ενός επαγγελματικού βαν ο οποίος λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια ανετράπη, στην περιοχή του Αγιάννη, στον Πύργο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, ο οδηγός που κινούνταν σε πάροδο της Κατακόλου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, προσέκρουσε αρχικά σε μάντρα σπιτιού και στη συνέχεια ανετράπη.

Διερχόμενος από το σημείο οδηγός, αντιλήφθηκε τι συνέβη και κάλεσε σε βοήθεια τις Αρχές.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της ΠΥ του Πύργου προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον οδηγό καθώς και πλήρωμα του ΕΚΑΒ όπου και τον μετεφεραν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.