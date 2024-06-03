Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, μεγάλο μποτιλιάρισμα ταλαιπωρεί αυτή την ώρα τους οδηγούς

στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού,

στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο,

στην άνοδο της Συγγρού

στη Βουλιαγμένης προς Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης,

στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανά τμήματα,

στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς το Ψυχικό και

στα δύο ρεύματα της Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.