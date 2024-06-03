Λογαριασμός
Μεγάλα μποτιλιαρίσματα στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου

Πού υπάρχουν προβλήματα αυτή την ώρα

UPDATE: 08:42
Μποτιλιάρισμα

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, μεγάλο μποτιλιάρισμα ταλαιπωρεί αυτή την ώρα τους οδηγούς

  • στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού,
  • στην Αττική Οδό  προς αεροδρόμιο,
  • στην άνοδο της Συγγρού
  • στη Βουλιαγμένης προς Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης,
  • στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανά τμήματα,
  • στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς το Ψυχικό και
  • στα δύο ρεύματα της Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου
