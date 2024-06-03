Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
Συγκεκριμένα, μεγάλο μποτιλιάρισμα ταλαιπωρεί αυτή την ώρα τους οδηγούς
- στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού,
- στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο,
- στην άνοδο της Συγγρού
- στη Βουλιαγμένης προς Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης,
- στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανά τμήματα,
- στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς το Ψυχικό και
- στα δύο ρεύματα της Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου
