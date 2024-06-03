Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σαν σήμερα: 3 Ιουνίου 1967 - Καθιερώνεται το αλκοτέστ - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Το πρώτο αλκοτέστ παγκοσμίως εισήχθη το 1953 από τον Αμερικανό καθηγητή Robert Borkenstein, αλλά η υιοθέτησή του στην Ελλάδα ήρθε αρκετά χρόνια αργότερα

Σαν σήμερα

  • 1789 ΝΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ

Σαν σήμερα

Ο Λάμπρος Κατσώνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τήνο.

  • 1906 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΟΥΣ

Σαν σήμερα

Διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας - Ρουμανίας, εξαιτίας της αδιάλλακτης στάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων.

  • 1941 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΝΔΑΝΟΥ

Σαν σήμερα

Οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους του, σε αντίποινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.

  • 1961 ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΒΡΟ

Σαν σήμερα

Έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Ενθουσιώδης υποδοχή.

  • 1967 ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΛΚΟΤΕΣΤ

Σαν σήμερα

Καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ, με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαν Σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark