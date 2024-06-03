1789 ΝΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ

Ο Λάμπρος Κατσώνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τήνο.

1906 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΟΥΣ

Διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας - Ρουμανίας, εξαιτίας της αδιάλλακτης στάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων.

1941 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΝΔΑΝΟΥ

Οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους του, σε αντίποινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.

1961 ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΒΡΟ

Έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Ενθουσιώδης υποδοχή.

1967 ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΛΚΟΤΕΣΤ

Καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ, με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



