Ερντογάν: Η Χαμάς υπερασπίζεται την Ανατολία κι εμείς τώρα τηρούμε μια στάση ως ένδειξη τιμής

Η Χαμάς υπερασπίζεται την Ανατολία, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε νέες δηλώσεις του κατά του Ισραήλ και του Νετανιάχου, τον οποίο χαρακτηρίζει βάρβαρο, τραμπούκο και αιμοδιψή ληστή.

«Όπως οι πρόγονοί μας προστάτευαν την Παλαιστίνη, τώρα τηρούμε μια στάση ως ένδειξη τιμής» πρόσθεσε, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.



Ο Ερντογάν δήλωσε: «Γνωρίζουμε πολύ καλά πως οι Παλαιστίνιοι αδελφοί και αδελφές μας δίνουν έναν δύσκολο, σημαντικό και ηρωικό αγώνα. Η Χαμάς και ο παλαιστινιακός λαός δεν υπερασπίζονται μόνο τη γη τους, υπερασπίζονται επίσης την Ανατολία ενάντια στο παραλήρημα της Γης της Επαγγελίας. Πρέπει να ειπωθεί ένα 'σταμάτα' σε αυτόν τον βάρβαρο, αυτόν τον τραμπούκο, αυτόν τον αιμοδιψή ληστή που λέγεται Νετανιάχου, ο οποίος παρασύρει την περιοχή μας και ολόκληρο τον κόσμο μαζί με τη χώρα του σε μια μεγάλη καταστροφή. Ακριβώς όπως οι πρόγονοί μας, που προστάτευαν την Παλαιστίνη με δόξα και τιμή για τέσσερις αιώνες, θέλουμε να αφήσουμε μια στάση που θα κρατήσουν τα παιδιά μας ως ένδειξη τιμής. Γι' αυτό παλεύουμε πάση θυσία».

Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα πραγματοποίησε άσκηση με το Ισραήλ το οποίο κάνει γενοκτονία στη Γάζα

«Ισραηλινά ιπτάμενα τάνκερ στα νότια της Κρήτης έκαναν εναέριο ανεφοδιασμό στα ελληνικά F-16»

«Κι ενώ όλος ο κόσμος αντιδρά στο Ισραήλ λόγω της σφαγής και της γενοκτονίας που κάνει στη Γάζα,,ήρθε μια είδηση απο την Ελλάδα που προκάλεσε αντιδράσεις. Η Ελλάδα πραγματοποίησε μια στρατιωτική άσκηση με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ που εδώ και μήνες κάνει σφαγές στη Γάζα Στα νότια της Κρήτης πραγματοποιήθηκε η άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού. Aπο τη μια πλευρά σφαγή, απο την άλλη στρατιωτικἠ άσκηση. Οι Ένοπλες Δυνάμεις που Ισραήλ που συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον των αμάχων στη Γάζα, πραγματοποίησε κοινές ασκήσεις με την Ελλάδα. Στην άσκηση ένα ισραηλινό ιπτάμενα τάνκερ, έκανε εναέριο ανεφοδιασμό στα ελληνικά F-16. Τα δυο ιπτάμενα τάνκερ εισήλθαν στο ελληνικό FIR την περασμένη Δευτέρα, και αναχώρησαν την Τρίτη αφού ολοκλήρωσαν την άσκηση που έγινε στα νότια της Κρήτης».

«Υποχωρήσαμε απέναντι στην Ελλάδα. Κάναμε όλα όσα ζήτησε η Ελλάδα, γι' αυτό έχουμε καλές σχέσεις»

Ισχυρισμός γνωστού Τούρκου δημοσιογράφου: «Δεν λέμε τίποτα για τα νησιά που παράνομα κατέχει η Ελλάδα και τα στρατιωτικοποιεί»

Φατίχ Αλτάι, δημοσιογράφος: «Δεν λέμε κουβέντα για τα νησιά στο Αιγαίο που κατέχει η Ελλάδα, που στρατιωτικοποιεί η Ελλάδα. Γράφει σχετικά ο Ουμίτ Γιαλίμ, ο πρώην πρέσβης και πρώην γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας. Έχουμε αποδεχθεί τα τετελεσμένα γεγονότα και τις de facto καταστάσεις που έχει δημιουργήσει η Ελλάδα σχετικά με τα νησιά.

Φαίνεται ότι έχουμε εγκαταλείψει τις δραστηριότητες εξερεύνησης στα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα οποία αποκαλούμε κοιτάσματα υδρογονανθράκων γύρω από την Κύπρο, και τον ισχυρισμό μας ότι ο υπόγειος πλούτος γύρω από την Κύπρο είναι κοινή ιδιοκτησία των δύο κοινοτήτων.

Δεν επαναλαμβάνουμε πλέον αυτόν τον ισχυρισμό. Αποσύραμε τη στρατιωτική μας δραστηριότητα στην περιοχή και τερματίσαμε τις δραστηριότητες έρευνας και γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή. Δεν υπάρχει τίποτα που να προκαλεί ένταση με την Ελλάδα. Κάναμε σχεδόν όλα όσα ήθελε η Ελλάδα και κάναμε κάθε είδους υποχώρηση. Όπως είπε ο Τζιχάντ Γιαϊτζί, εφόσον αποδεχθήκαμε σιωπηρά τον χάρτη της Σεβίλλης, στον οποίο είχαμε έντονες αντιρρήσεις, η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να μας πει. Εμείς δεν τους λέμε τίποτα. Έχουμε καλές σχέσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.