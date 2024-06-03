Η Ίνγκρια είναι ένα από τα μικρότερα χωριά της Ιταλίας. Έχει μόλις 46 κατοίκους, εκ των οποίων οι 30 είναι υποψήφιοι για τις τοπικές εκλογές, δηλαδή τα δύο τρίτα των κατοίκων του χωριού, ανάμεσά τους και μια μητέρα με τον γιο της, οι οποίοι ωστόσο είναι υποψήφιοι σε αντίπαλες παρατάξεις.

Από τους 46 κατοίκους, οι 26 είναι εγγεγραμμένοι για να ψηφίσουν από το εξωτερικό και είναι εκείνοι που αποτελούν το εκλογικό σώμα του μικροσκοπικού αυτού χωριού, κοντά στο Τορίνο, σύμφωνα με τον Guardian.

Την τελευταία φορά που ο Ίγκορ Ντε Σάντις έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος στην Ίνγκρια είχε μια εύκολη συντριπτική νίκη. Αυτή τη φορά όμως αντιμετωπίζει μια δύσκολη πρόκληση στην προσπάθειά του για μια τέταρτη θητεία, αφού η μητέρα του είναι και εκείνη υποψήφια αλλά σε αντίπαλο στρατόπεδο, με τον ανταγωνισμό να είναι μεγάλος.

Ο 42χρονος Ντε Σάντις διοικεί το χωριό από το 2009 και περίμενε πως ο μεγάλος του αντίπαλος θα είναι ο 70χρονος Ρενάτο Πολέτο, σύμβουλος της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, η κατάσταση έγινε πιο περίπλοκη όταν στη μάχη ρίχτηκε και ο Στέφανο Βενούτι, κάτοικος του Μιλάνου με σπίτι στην Ίνγκρια, ο οποίος έθεσε κι εκείνος υποψηφιότητα.

«Δεν το περιμέναμε αυτό», είπε ο Ντε Σάντις.

Η μεγάλη ανατροπή όμως ήρθε όταν ο 70χρονος Ρενάτο Πολέτο, ανακοίνωσε ότι είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη της μητέρας του Ντε Σάντις, Μιλένα Κροκάσο και μάλιστα την είχε προτείνει για μια θέση συμβούλου στο ψηφοδέλτιο για την εκλογή νέου συμβουλίου στις 8-9 Ιουνίου.

«Ζήτησα από [τη μητέρα μου] να έρθει μαζί μου, αλλά αφού είδε ότι η λίστα του Πολέτο αποτελούνταν κυρίως από γυναίκες, αποφάσισε να πάει μαζί τους», είπε ο Ντε Σάντις. «Είναι όλοι εθελοντές που έχουν δουλέψει πολύ σκληρά για το χωριό» πρόσθεσε.

Η Κροκάσο από την πλευρά της δήλωσε ότι ο ανταγωνισμός δε θα επηρεάσει την οικογενειακή αρμονία. «Τόσο ο γιος μου όσο και εγώ θέλουμε το καλύτερο για την κοινότητα και αυτή είναι μια ευκαιρία να δώσουμε φωνή στις απόψεις των γυναικών χωρίς να αποδυναμωθούν οι οικογενειακοί δεσμοί», είπε.

Η Ίνγκρια βρίσκεται στην κοιλάδα Σοάνα της Ιταλίας και αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα με άλλα ορεινά χωριά, όπως ερήμωση, λίγες υπηρεσίες και προβλήματα όταν χιονίσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Από το 2022, όταν χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο «όμορφα» χωριά της Ιταλίας, είχε επίσης να αντιμετωπίσει την αύξηση του τουρισμού.

«Υπήρξε μια απίστευτη άνοδος και πρέπει να το διαχειριστούμε», είπε ο Ντε Σάντις. «Υπάρχουν λίγοι κάτοικοι, αλλά πολλά δεύτερα σπίτια. Ο κύριος στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την ομορφιά της Ίνγκρια».

Ο Βενούτι είπε στην εφημερίδα Corriere della Sera ότι αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος αφού τον προέτρεψαν οι ντόπιοι να το κάνει. «Έχω ενσωματωθεί πολύ καλά», είπε.

Παρά τον ανταγωνισμό, ο Ντε Σάντις, του οποίου ο παππούς ήταν δήμαρχος της Ίνγκρια για 30 χρόνια, είπε ότι ήταν «αισιόδοξος» ότι θα μπορούσε να κερδίσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.