Ουκρανοί στρατιώτες και πολίτες που βρίσκονταν στη Ρωσία ως αιχμάλωτοι πολέμου – οι περισσότεροι από το 2022 – επέστρεψαν σήμερα στην πατρίδα τους, στα πλαίσια της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων Μόσχας – Κιέβου που επιτεύχθηκε στις 2 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Χ, οι περισσότεροι είναι στρατιώτες που συνελήφθησαν από τις ρωσικές δυνάμεις στα μέτωπα του Ντόνετσκ, της Μαριούπολης, του Λουχάνσκ, του Χάρκοβο και της Χερσώνας.

Our people are home. Most of them had been held in Russian captivity since 2022.



Today, our defenders who fought for Ukraine in various regions – the Donetsk region and Mariupol, the Luhansk, Kharkiv, and Kherson regions – are coming back. These are warriors of the Armed Forces,… pic.twitter.com/HR6PCPyXGO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2025

Οι άντρες κατέβηκαν από τα λεωφορεία εμφανώς ταλαιπωρημένοι, πολλοί «μουδιασμένοι», αλλά χαμογελαστοί - και ευγνώμονες που κατάφεραν να επιβιώσουν.

Σύμφωνα με τους Ουκρανούς εισαγγελείς, η Ρωσία έχει σκοτώσει τουλάχιστον 273 αιχμαλώτους πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου.

« Οι ανταλλαγές πρέπει να συνεχιστούν και ευχαριστώ όλους όσους το διασφαλίζουν. Στόχος της Ουκρανίας είναι να απελευθερώσει όλο τον λαό μας από τη ρωσική αιχμαλωσία. Είμαι ευγνώμων σε όλους όσους βοηθούν να γίνει αυτό δυνατό» έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Η ανάρτηση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας

«Στις 4 Ιουλίου, μια νέα ομάδα Ρώσων στρατιωτών επέστρεψε από έδαφος που ελέγχεται από το καθεστώς του Κιέβου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας που δημοσιοποίησε ένα βίντεο που δείχνει περίπου 15 στρατιώτες να φωνάζουν «Ρωσία!» Ενώ είναι τυλιγμένοι με ρωσικές σημαίες.

Στις 2 Ιουνίου, το Κίεβο και η Μόσχα συμφώνησαν να απελευθερώσουν όλους τους αιχμαλώτους πολέμου κάτω των 25 ετών ή σοβαρά τραυματισμένους, και να επιστρέψουν τα λείψανα των νεκρών μαχητών, το μόνο απτό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη.

Και οι δύο πλευρές σταμάτησαν πρόσφατα να παρέχουν στοιχεία για τον αριθμό των αιχμαλώτων πολέμου που απελευθερώθηκαν σε αυτές τις ανταλλαγές.

Πηγή: skai.gr

