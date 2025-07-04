Λαβρόφ: Για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντά μας

Η Ρωσία δεν θα είναι ικανοποιημένη με την επίλυση της ουκρανικής κρίσης, εκτός εάν ληφθούν πλήρως υπόψη τα συμφέροντά της για την ασφάλειά της, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ λίγες ώρες αφότου η Μόσχα σφυροκόπησε το Κίεβο σε μια ολονύκτια επίθεση με drones εξαπολύοντας την μεγαλύτερη ρωσική επίθεση μέχρι τώρα.

«Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, εκτός εάν ληφθούν πλήρως υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας και εξαλειφθούν τυχόν παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Ρώσων και των ρωσόφωνων κατοίκων και διασφαλιστεί η αποτροπή της επανάληψής τους», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα.

«Η πολιτική και διπλωματική διευθέτηση είναι αδύνατη χωρίς την εξάλειψη των βαθύτερων αιτίων της σύγκρουσης, όπως δήλωσε για άλλη μια φορά ο Πρόεδρος Πούτιν στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ χθες», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.