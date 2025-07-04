Μπλακάουτ πλήττει σήμερα το μεσημέρι μεγάλο μέρος της Τσεχίας, λόγω διακοπής λειτουργίας σε τμήματα του εθνικού δικτύου ηλεκτροδότησης, προκαλώντας μεγάλης έκτασης προβλήματα.

«Μέρος του συστήματος μεταφοράς είναι χωρίς τάση. Το συμβάν επηρέασε επίσης ένα μεγαλύτερο μέρος υποσταθμών του συστήματος μεταφοράς», ανακοίνωσε ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου CEPS, προσθέτοντας ότι τα αίτια βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Δρομολόγια τρένων σε ορισμένες γραμμές έχουν διακοπεί και επηρεάζονται πέντε από τις 14 επαρχίες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Πράγας, δήλωσε ο Τσέχος υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα με ανάρτηση στο X.

Σχολιάζοντας το γεγονός, ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα έκανε λόγο για «πρωτόγνωρη κατάσταση» ενώ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του εθνικό συμβουλίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουσαν δήλωσε ότι το συμβούλιο αναμένει την εκτίμηση του μεγέθους του μπλακάουτ, σημειώνοντας ότι σχεδόν δέκα υποσταθμοί έχουν παρουσιάσει προβλήματα.

Ο υπουργός δήλωσε ότι προς το παρόν οι αρχές δεν έχουν πληροφορίες ότι η διακοπή ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από τρομοκρατική ενέργεια ή κυβερνοεπίθεση, προάγοντας το σενάριο τεχνικής βλάβης.

Ο πρωθυπουργός Φιάλα δήλωσε πως έχουν κινητοποιηθεί όλα τα μέσα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

