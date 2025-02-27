Ο πολυδισεκατομμυριούχος και σύμβουλος του ενοίκου του Λευκού Οίκου Ίλον Μασκ αποκάλυψε, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του κυβερνητικού σχήματος του Ντόναλντ Τραμπ χθες Τετάρτη, ότι η αμερικανική κυβέρνηση ακύρωσε —«από ατύχημα»— τη χρηματοδότηση προγράμματος για την αποτροπή της εξάπλωσης του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού Έμπολα.

Ο κ. Μασκ, επικεφαλής της DOGE, επιτροπής που αναφέρεται στον πρόεδρο κι ανέλαβε να εισηγηθεί πελώριες περικοπές στις δαπάνες του ομοσπονδιακού κράτους, αναγνώρισε πως έγιναν κάποια «λάθη» καθώς λύθηκαν χιλιάδες συμβάσεις εργασίας και τερματίστηκαν δεκάδες προγράμματα τις τελευταίες εβδομάδες.

«Δεν θα είμαστε τέλειοι, όμως όταν κάνουμε λάθος, θα το διορθώνουμε πολύ γρήγορα», διαβεβαίωσε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Παρά την ονομασία της επιτροπής του Λευκού Οίκου της οποίας ηγείται (κατά λέξη «υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας»), ο κ. Μασκ δεν είναι ούτε υπουργός, ούτε εκλεγμένος, ιδιότητες που εξ ορισμού συνεπάγονται νομικές και δεοντολογικές υποχρεώσεις.

Εν είδει παραδείγματος για τα «λάθη» που μπορεί να γίνουν, ο Ίλον Μασκ ανέφερε, γελώντας, πως «από ατύχημα» ακυρώθηκε η χρηματοδότηση προγράμματος για την αποτροπή της εξάπλωσης του Έμπολα μέσω της USAID.

«Νομίζω πως όλοι θέλουμε πρόληψη του Έμπολα. Έτσι, αποκαταστήσαμε αμέσως (τη χρηματοδότηση για) την πρόληψη του Έμπολα και δεν υπήρξε καμιά διακοπή», διαβεβαίωσε.

«Όμως», επέμεινε, «πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, αν θέλουμε να επιτύχουμε μείωση του ελλείμματος κατά ένα τρισεκατομμύριο δολάρια το οικονομικό έτος 2026».

«Αυτό απαιτεί να εξοικονομούνται 4 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα, κάθε ημέρα, από τώρα ως τα τέλη Σεπτεμβρίου», εξήγησε. «Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε».

Ο Έμπολα, εξαιρετικά μολυσματικός ιός με υψηλή θνητότητα, προκαλεί αιμορραγικό πυρετό.

Παρά τη διαβεβαίωση του κ. Μασκ πως η κυβέρνηση Τραμπ «αποκατέστησε» τη χρηματοδότηση του προγράμματος για την αποτροπή της εξάπλωσης του Έμπολα —με φόντο τη διάλυση της USAID—, ειδικοί δεν μοιάζουν να πείθονται. Είναι μάλλον χαρακτηριστικό πως ο Τζέρεμι Κονάινταϊκ, πρώην επικεφαλής του προγράμματος αντίδρασης στον Έμπολα στην υπηρεσία, χαρακτήρισε μέσω X τις δηλώσεις αυτές «φύλλο συκής».

«Απέλυσαν τους περισσότερους ειδικούς που είχαμε, χρεοκοπούν τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμασταν, απέσυραν τις ΗΠΑ από τον ΠΟΥ, φίμωσαν τα CDC», απαρίθμησε. Απλώς προσπαθούν να «καλύψουν τα νώτα τους πολιτικά».

