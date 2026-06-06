Ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε στα social media βίντεο που καταγράφουν τις αντιδράσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού της Stoiximan GBL, αλλά και σε προηγούμενα παιχνίδια.

Στην ανάρτηση, η ομάδα επισημαίνει την επιθετική και προκλητική συμπεριφορά του προπονητή του Ολυμπιακού, τόσο απέναντι στους διαιτητές όσο και προς αθλητές, παράγοντες και φιλάθλους αντίπαλων ομάδων, τονίζοντας ότι παρόμοιες ενέργειες συχνά μένουν ατιμώρητες.

Aναλυτικά το κείμενο του ποσταρίσματος:

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν σταμάτησε να απευθύνεται με ένταση στους διαιτητές, ασκώντας πίεση κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού του Πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, μπαίνοντας ακόμη και στον αγωνιστικό χώρο. Κι όμως, δεν δέχθηκε καμία τεχνική ποινή. Δεν δέχθηκε καν παρατήρηση!

Αυτό δεν συνέβη μόνο χθες. Συμβαίνει κατ’ εξακολούθηση! Έχει γίνει πια κανόνας η επιθετική, ειρωνική, απειλητική και υβριστική συμπεριφορά του απέναντι σε διαιτητές, αθλητές, παράγοντες αντίπαλων ομάδων, φιλάθλους αντίπαλων ομάδων σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας και του κόσμου (σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή), ακόμη και απέναντι σε φιλάθλους της δικής του ομάδας. Στο χθεσινό παιχνίδι, πέραν της ατιμώρητης δράσης του απέναντι στους διαιτητές, άνοιξε πολλάκις διάλογο με την εξέδρα, προκαλώντας τους φίλους του Παναθηναϊκού, ενώ εξύβρισε χυδαία και τον τιμ μάνατζερ της ομάδας μας, Σάββα Αρώνη.

Φαίνεται πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει το «ελεύθερο» να κάνει και να λέει ό,τι θέλει δίχως να τιμωρείται, προκαλώντας το κοινό αίσθημα και να απαιτείται η παρέμβαση παραγόντων άλλων ομάδων ώστε να σταματήσει.

Φαίνεται πως χαίρει μιας ιδιότυπης ασυλίας, η οποία θα πρέπει να τελειώσει άμεσα!

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν σταμάτησε να απευθύνεται με ένταση στους διαιτητές, ασκώντας πίεση κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού του Πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, μπαίνοντας ακόμη και στον αγωνιστικό χώρο. Κι όμως, δεν δέχθηκε καμία τεχνική ποινή.… pic.twitter.com/CKJqjQK6Vt — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 6, 2026

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