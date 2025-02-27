Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Λάτνικ απειλεί με νέους δασμούς τον Καναδά και το Μεξικό

Ο αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ δεν αποκλείεται να προχωρήσουν στην επιβολή τον Απρίλιο «ανταποδοτικών» τελωνειακών δασμών σε βάρος τόσο του Καναδά όσο και του Μεξικού, χωριστών από αυτούς που ανακοίνωσε —και κατόπιν ανέστειλε για έναν μήνα— ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να αποσπάσει δεσμεύσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στα σύνορα.

Οι δηλώσεις του κ. Λάτνικ, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News, καταγράφονται αφού ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε για διάφορους δασμούς, που αφορούν διάφορες χώρες, στην πρώτη συνεδρίαση της κυβερνητικής του ομάδας νωρίτερα χθες.

Αναφέρθηκε ιδίως σε ανταποδοτικούς τελωνειακούς δασμούς, που θα τεθούν σε εφαρμογή τη 2η Απριλίου σε βάρος των δυο κυριότερων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ.

Ο Χάουαρντ Λάτνικ ξεκαθάρισε πως οι δασμοί αυτοί δεν συνδέονται με εκείνους που ανακοινώθηκαν για να ασκηθεί πίεση όσον αφορά τους παράτυπους μετανάστες ή τη διακίνηση οπιοειδών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την επιβολή τιμωρητικών δασμών ύψους 25% στα περισσότερα εισαγόμενα καναδικά και μεξικανικά προϊόντα, εξαιτίας της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας φαιντανύλης, ισχυρού συνθετικού οπιοειδούς που ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους Αμερικανών από υπερβολική δόση κάθε χρόνο.

Υπαναχώρησε στις αρχές Φεβρουαρίου, μερικές ώρες προτού τεθούν σε ισχύ, διαβεβαιώνοντας πως έλαβε σε αντάλλαγμα δεσμεύσεις από τις δυο χώρες. Τους έδωσε αναστολή διάρκειας 30 ημερών.

Η παύση αυτή ενός μήνα τερματίζεται την ερχόμενη Τρίτη. Ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κυβερνητικής του ομάδας, ο ένοικος του Λευκού Οίκου είπε πως δεν θα εμποδίσει την εφαρμογή τους.

«Θα δούμε αν έκαναν καλή δουλειά ή όχι, θα δούμε», είπε ο κ. Λάτνικ στη συνέντευξή του.

Όταν δημοσιογράφος του Fox News τον ρώτησε αν είναι πάντα «υπέρ των τελωνειακών δασμών», ο υπουργός απάντησε «δεν ήξερα τι είναι οι τελωνειακοί δασμοί προτού συναντήσω τον Ντόναλντ Τραμπ».

Αφηγήθηκε πως είναι «φίλος» του προέδρου επί δεκαετίες. «Ο Ντόναλντ Τραμπ που εξήγησε, κι έμαθα γρήγορα, και διάβασα πολύ (...) καταλαβαίνω τώρα τα πάντα για τους τελωνειακούς δασμούς», πρόσθεσε.

Προχθές Τρίτη η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η κυβέρνησή της ελπίζει να κλειστεί συμφωνία πριν από το τέλος της εβδομάδας για να μην επιβληθούν επιπρόσθετοι δασμοί στα μεξικανικά προϊόντα από την 4η Μαρτίου.

Σύμφωνα με τον Χάουαρντ Λάτνικ, θα είναι «η σειρά» του Ντόναλντ Τραμπ «να ρωτήσει: ‘Ποιος μας μεταχειρίζεται δίκαια;’».

Ο πρόεδρος έχει ζητήσει να καταρτιστούν αναφορές για διάφορα εμπορικά ζητήματα. «Είναι ζήτημα αμοιβαιότητας», πρόσθεσε ο κ. Λάτνικ. «Ο τρόπος με τον οποίο μας μεταχειρίζεστε θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα σας μεταχειριστούμε».

