Δούρου σε Φάμελλο: «Βάλε οδικό χάρτη και χρονοδιάγραμμα - Μας πετάτε στα σκυλιά»

Για έλλειμμα «εμπιστοσύνης» έκανε λόγο η Ρένα Δούρου, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παρέμβασή της στην Κεντρική Επιτροπή, ζητώντας από τον Σωκράτη Φάμελλο να αποδείξει ότι δεν έχει σχέδιο «αυτοδιάλυσης» του κόμματος, βάζοντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και έναν «οδικό χάρτη».

Όπως είπε, «δεν μπορεί να συζητά η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία βάσει δημοσκοπήσεων και δημοσιευμάτων», ενώ σχολίασε ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται «εικασίες» πως «κάποιοι λένε ότι πρέπει να πάμε στην ΕΛ.Α.Σ. διότι έχουν θέση».

Προσέθεσε, δε, ότι όσοι και όσες λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατεβεί στις εκλογές στο πλαίσιο κάποιου ενωτικού σχήματος, «δεν σημαίνει ότι θα πάμε κόντρα ή θα λειτουργήσουμε ανταγωνιστικά στην ΕΛ.Α.Σ.» και δήλωσε υπέρ μιας προγραμματικής συμμαχίας, αντί να μιλάνε με όρους «διαπιστευτηρίων» προς το πρόσωπο του Αλ. Τσίπρα.

Κλείνοντας, η Ρ. Δούρου κάλεσε τον πρόεδρο του κόμματος να δεχτεί έστω και τώρα την τροπολογία που κατατέθηκε, τονίζοντας πως διαφορετικά «μας πετάτε όλους στα σκυλιά».

Πηγή: skai.gr

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