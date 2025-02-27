Κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εξέφρασαν την ανησυχία τους χθες Τετάρτη για την εγκαθίδρυση παράλληλης κυβέρνησης από τους παραστρατιωτικούς στο Σουδάν, ενώ η Κένυα, αντιμέτωπη με αιτιάσεις του Χαρτούμ, διέψευσε κατηγορηματικά πως αναγνώρισε «οποιαδήποτε» τέτοια «οντότητα».

Οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) και σύμμαχοί τους υπέγραψαν πριν από μερικές ημέρες στο Ναϊρόμπι τον «ιδρυτικό χάρτη» παράλληλης κυβέρνησης στη χώρα της Αφρικής, όπου μαίνεται πόλεμος από τα μέσα του Απριλίου του 2023. Η εξέλιξη πυροδότησε διπλωματική ένταση ανάμεσα στη de facto κυβέρνηση του Σουδάν κι αυτήν της Κένυας.

«Οι προσπάθειες των ΔΤΥ και παραγόντων που έχουν συμμαχήσει μαζί τους να ιδρύσουν κυβέρνηση στα εδάφη που ελέγχουν (...) στο Σουδάν δεν βοηθούν την υπόθεση της (σ.σ. αποκατάστασης της) ειρήνης και της ασφάλειας κι εγείρουν κίνδυνο κατάτμησης της χώρας στην πράξη», σημείωσε ο Τζον Κέλι, που εκπροσώπησε τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η τήρηση της «ενότητας» και της «εδαφικής ακεραιότητας» του Σουδάν είναι στοιχεία «απαραίτητα» για να «τελειώσει αυτός ο πόλεμος», πλειοδότησε η βρετανίδα πρεσβεύτρια στα Ηνωμένα Έθνη Μπάρμπαρα Γούντγουορντ, λέγοντας πως μοιράζεται τη «βαθιά ανησυχία» του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες για την εξέλιξη.

Τη ίδια θέση φάνηκαν να ενστερνίζονται άλλα κράτη μέλη, όπως η Γαλλία, ή η Κίνα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της οποίας Φου Κονγκ προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου «κατακερματισμού» της χώρας.

Ο αλγερινός αναπληρωτής πρεσβευτής Τουφίκ Λαΐντ Κούντρι, που εκφράστηκε εξ ονόματος των τριών αφρικανικών κρατών μελών (Αλγερία, Σομαλία, Σιέρα Λεόνε) και της Γουιάνας, κάλεσε «τις ΔΤΥ και τους συμμάχους τους να βάλουν την ενότητα και το εθνικό συμφέρον του Σουδάν πάνω από καθετί άλλο».

Ο σουδανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Αλ Χαρίθ Ίντρις Αλ Χαρίθ Μοχάμεντ κατήγγειλε από την πλευρά του αυτή που χαρακτήρισε απόπειρα «να αφανιστεί το Σουδάν», καταφερόμενος για ακόμη μια φορά εναντίον της Κένυας, την κυβέρνηση της οποίας κατηγόρησε πως «αναγνώρισε» την παράλληλη κυβέρνηση, διαπράττοντας «άνευ προηγουμένου παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ».

«Δεν αναγνώρισαν οποιαδήποτε ανεξάρτητη οντότητα στο Σουδάν ή οπουδήποτε αλλού ούτε ο πρόεδρος Γουίλιαμ Ρούτο, ούτε η κυβέρνηση της Κένυας», απάντησε στον ομόλογό του ο κενυάτης αντιπρόσωπος Εράστας Λοκάλε.

Ο πόλεμος ανάμεσα στις ΔΤΥ και τον τακτικό στρατό τα τελευταία σχεδόν δυο χρόνια στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, μετέτρεψε σε εσωτερικά εκτοπισμένους ή πρόσφυγες πάνω από 12 εκατομμύρια άλλους και προκάλεσε πελώρια ανθρωπιστική καταστροφή.

Ο πόλεμος, με αφορμή τις διαφωνίες δυο στρατηγών για τους όρους ένταξης των ΔΤΥ στον στρατό, έκανε τη χώρα κομμάτια. Ο στρατός ελέγχει το ανατολικό και το βόρειο τμήμα της, ενώ οι ΔΤΥ κυριαρχούν σε σχεδόν όλη την αχανή περιοχή του Νταρφούρ (δυτικά) και σε τομείς του νότου.

Πηγή: skai.gr

