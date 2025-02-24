Η αμερικανική υπηρεσία διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας (USAID), υπό διάλυση με απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως εντός ωρών απολύει κάπου 1.600 υπαλλήλους της στις ΗΠΑ και θέτει σχεδόν όλο το υπόλοιπο προσωπικό, εντός και εκτός χώρας, σε διοικητική αργία.

«Η USAID ξεκινά να εφαρμόζει μείωση του προσωπικού της που θα επηρεάσει περίπου 1.600 μέλη του (...) τοποθετημένα στις ΗΠΑ», συνοψίζει ανακοίνωση αναρτηθείσα στον ιστότοπό της.

Όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι της USAID σε παγκόσμια κλίμακα τίθενται σε διοικητική αργία από τις 23:59 της Κυριακής (τοπική ώρα· 06:59 σήμερα ώρα Ελλάδας), με εξαίρεση μόνο εργαζόμενους εμπλεκόμενους σε αποστολές που χαρακτηρίζονται «απόλυτα απαραίτητες», υπαλλήλους της «κεντρικής διεύθυνσής της» και αρμόδιους για «ιδιαίτερα προγράμματα» που έχουν οριστεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε την 20ή Ιανουαρίου —την ημέρα της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο— εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επέβαλε πάγωμα της αμερικανικής βοήθειας στο εξωτερικό για 90 ημέρες, ώστε να υποβληθεί σε πλήρη επαναξιολόγηση.

Η USAID διαχειρίζεται προϋπολογισμό 42,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή αλλιώς το 42% της αμερικανικής ανθρωπιστικής βοήθειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το πάγωμα της βοήθειας των ΗΠΑ προκάλεσε σοκ σε διεθνή κλίμακα, ειδικά σε πολλές ΜΚΟ που εξαρτώνται από αμερικανικά κεφάλαια.

Κατά δημοσιεύματα στον αμερικανικό Τύπο, το προσωπικό της USAID σχεδόν θα εκμηδενιστεί. Ξεπερνούσε τους 10.000 ανθρώπους προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος.

Η USAID ανέφερε ακόμη πως θα ενημέρωνε εντός της ημέρας το «προσωπικό που θεωρείται απόλυτα απαραίτητο» και αναμένεται να παραμείνει στις θέσεις του, χωρίς να ξεκαθαρίσει τον αριθμό των εργαζομένων που αφορά η απόφαση.

Η υπηρεσία θα αναλάβει το κόστος του επαναπατρισμού των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στο εξωτερικό, ενώ διαβεβαίωσε πως οι εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε αμερικανικούς διπλωματικούς πόρους ως την επιστροφή τους στις ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, ομοσπονδιακός δικαστής ακύρωσε απόφαση που εμπόδιζε κάποια μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ με σκοπό, όπως καταγγέλλουν συνδικαλιστικά όργανα εργαζομένων της USAID, τη διάλυση της υπηρεσίας.

Εργαζόμενοι στην ως τον περασμένο μήνα ισχυρή υπηρεσία ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας των ΗΠΑ είπαν στον Τύπο πως είδαν ξάφνου τις ζωές τους να ανατρέπονται. «Δεν μας μεταχειρίζονται καν σαν ανθρώπινα όντα», δήλωσε χαρακτηριστικά εργαζόμενη στη USAID.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

