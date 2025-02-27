Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς έκρινε τις πρώτες πρωινές ώρες πως ο μόνος τρόπος που έχει το Ισραήλ να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων είναι να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που εφαρμόζεται στη Λωρίδα της Γάζας από τη 19η Ιανουαρίου.

Τόνισε με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω Telegram πως τηρεί τη συμφωνία και είναι έτοιμο να διεξαγάγει έμμεσες διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας, οι οποίες έχουν καθυστερήσει.

Έκρινε πως η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου πλέον δεν έχει «άλλη επιλογή» παρά να αρχίσει τις συνομιλίες για τη 2η φάση — καθώς η πρώτη εκπνέει μεθαύριο Σάββατο 1η Μαρτίου.

Το Ισραήλ «δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση», μετά την τελευταία ανταλλαγή πτωμάτων ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων τις πρώτες πρωινές ώρες, εκτίμησε. Πρόσθεσε πως φρόντισε το Ισραήλ να μην έχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει «ψευδείς δικαιολογίες» για να τερματίσει τη διαδικασία, προφανώς αναφερόμενο στο ότι η παράδοση τεσσάρων σορών έγινε χωρίς να προηγηθεί δημόσια εκδήλωση.

