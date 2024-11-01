ΗΠΑ: Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, ύψους 425 εκατ. δολαρίων για την Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν απόψε ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία, ύψους 425 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον κατηγορεί τη Βόρεια Κορέα ότι στέλνει στρατιώτες στη Ρωσία για να πολεμήσουν στα ουκρανικά μέτωπα.

Αυτό το νέο πακέτο, που ανακοινώθηκε λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, περιλαμβάνει εξοπλισμό για την αντιαεροπορική άμυνα, πυρομαχικά για το πυροβολικό, τεθωρακισμένα οχήματα και αντιαρματικά όπλα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Τα όπλα αυτά προέρχονται από τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα του αμερικανικού στρατού.

Η Ουάσινγκτον «θα συνεχίσει να εργάζεται (…) για να ανταποκριθεί στις κατεπείγουσες ανάγκες της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης, προκειμένου να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το Πεντάγωνο.

Οι ΗΠΑ είναι η βασική υποστηρίκτρια του Κιέβου σε στρατιωτικό εξοπλισμό, έχοντας δώσει περισσότερα από 60 δισεκ. δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022. Την επόμενη Τρίτη, 5 Νοεμβρίου, οι Αμερικανοί καλούνται στις κάλπες για να επιλέξουν τον επόμενο πρόεδρό τους μεταξύ της Δημοκρατικής Κάμαλα Χάρις και του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει ανοιχτά τις αμφιβολίες του όσον αφορά τη συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

