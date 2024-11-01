Ιταλία-Μεταναστευτικό: H ετήσια διαμονή αστυνομικών στην Αλβανία θα κοστίσει 8.897.200 ευρώ

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων La Presse, το ετήσιο κόστος διαμονής των αστυνομικών και καραμπινιέρων οι οποίοι θα εργάζονται στα δυο κλειστά κέντρα για αιτούντες άσυλο που η κυβέρνηση Μελόνι δημιούργησε στην Αλβανία ανέρχεται σε 8.897.200 ευρώ.

Το συγκεκριμένο πρακτορείο ειδήσεων προσθέτει ότι οι συνολικά 295 Ιταλοί καραμπινιέροι και αστυνομικοί, οι οποίοι θα απασχολούνται στα κλειστά κέντρα του Γκιαντέρ και του Σενγκίν στη βόρεια Αλβανία, θα μείνουν σε μονόκλινα δωμάτια δυο πολυτελών ξενοδοχείων, σε παραθαλάσσια περιοχή. Πρόκειται για ξενοδοχεία τα οποία προσφέρουν ιδιωτική πλαζ, κέντρο ευεξίας, ενώ στη διαμονή συμπεριλαμβάνεται και η πρόσβαση στα δυο «ξακουστά εστιατόρια».

Το κόστος για κάθε αστυνομικό ανέρχεται περίπου στα 80 ευρώ την ημέρα, ενώ υπάρχει πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί και ένα τρίτο ξενοδοχείο, ίδιας κατηγορίας. Η εν λόγω σύμβαση είναι ετήσιας διάρκειας. Υπενθυμίζεται ότι στη φάση αυτή, και μετά την απόφαση της ιταλικής δικαιοσύνης σχετικά με τις «ασφαλείς χώρες προέλευσης», στα κέντρα του Γκιαντέρ και του Σενγκίν δεν υπάρχουν αιτούντες άσυλο.

Στις πρώτες αντιδράσεις τους, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης στην Ιταλία τονίζουν ότι πρόκειται για σπατάλη χρημάτων του δημοσίου και ότι «οι αστυνομικές δυνάμεις της χώρας έχουν άλλες προτεραιότητες όπως για παράδειγμα, αύξηση των μισθών, επείγουσες προσλήψεις και νέο εξοπλισμό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

