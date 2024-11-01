ΟΗΕ: Η κατάσταση στη βόρεια Γάζα θυμίζει εικόνα «Αποκάλυψης»

Η κατάσταση στη βόρεια Γάζα θυμίζει εικόνα «Αποκάλυψης» και όλοι οι κάτοικοί της διατρέχουν «άμεσο κίνδυνο θανάτου», δήλωσαν αξιωματούχοι μεγάλων ανθρωπιστικών υπηρεσιών του ΟΗΕ.

«Ολόκληρος ο παλαιστινιακός πληθυσμός της βόρειας Γάζας διατρέχει άμεσο κίνδυνο να πεθάνει από ασθένειες, από πείνα και βία», γράφουν οι 15 υπογράφοντες, απαιτώντας από «το κράτος του Ισραήλ να σταματήσει την επίθεσή του στη Γάζα και κατά των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια».

Οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν μια μεγάλης κλίμακας, υψηλής έντασης επιχείρηση στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας τον περασμένο μήνα, υποστηρίζοντας ότι θέλουν να αποτρέψουν τη Χαμάς να ανασυγκροτήσει μάχιμες μονάδες.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι παρακολουθούν τη στρατιωτική αυτή επιχείρηση του Ισραήλ για να διασφαλίσουν ότι ο σύμμαχός τους δεν θα εφαρμόσει «πολιτική λιμοκτονίας» στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

«Η περιοχή βρίσκεται υπό πολιορκία για σχεδόν ένα μήνα, στερούμενη στοιχειώδη βοήθεια και ζωτικής σημασίας αγαθά, ενώ οι βομβαρδισμοί και άλλες επιθέσεις συνεχίζονται», καταγγέλλει σε δελτίο Τύπου η Διυπηρεσιακή Μόνιμη Επιτροπή του ΟΗΕ, η οποία συγκεντρώνει υπηρεσίες του ΟΗΕ και άλλες ανθρωπιστικές μκο.

«Μόνο τις τελευταίες ημέρες, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, οι περισσότεροι από αυτούς γυναίκες και παιδιά, και χιλιάδες άλλοι εκτοπίστηκαν ξανά βιαίως», δήλωσαν αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), της UNICEF, του Γραφείου συντονισμού ανθρωπιστικής βοήθειας από τον ΟΗΕ και επίσης της μκο Oxfam. Αυτή η έκκληση ακολουθεί από πολλές άλλες - και από τις αμερικανικές αρχές - που ζητούν από το Ισραήλ να επιτρέψει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για να αποφευχθεί μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή από αυτή που έχει ήδη βιώσει ο παλαιστινιακός θύλακας, ο οποίος τελεί υπό πολιορκία για περισσότερο από ένα χρόνο και δοκιμάζεται από τους καθημερινούς βομβαρδισμούς και τις σφοδρές μάχες.

«Η κατάφωρη περιφρόνηση των θεμελιωδών αρχών της ανθρωπότητας και των νόμων του πολέμου πρέπει να τελειώσει», τονίζουν οι αξιωματούχοι.

Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί να καλύψει την κλίμακα των αναγκών λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται, επιμένει το δελτίο Τύπου.

«Δεν υπάρχουν διαθέσιμα είδη πρώτης ανάγκης. Οι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια και παρεμποδίζονται από τις ισραηλινές δυνάμεις και την ανασφάλεια να φτάσουν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη».

Οι αξιωματούχοι, που απαιτούν την άμεση απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και των Παλαιστινίων που κρατούνται παράνομα, έκαναν επίσης έκκληση προς τα κράτη να μην μεταφέρουν όπλα «όταν υπάρχει προφανής κίνδυνος ότι αυτά τα όπλα χρησιμοποιούνται κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου».

Κάλεσμα ειδικά προς τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν έχουν αντιδράσει ακόμη.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον δήλωσε τον περασμένο μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι το ζήτημα στη Γάζα δεν είναι έλλειμμα βοήθειας, λέγοντας ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο τόνοι είχαν παραδοθεί κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Κατηγόρησε τη Χαμάς ότι κλέβει τη βοήθεια.

Η Χαμάς έχει επανειλημμένα απορρίψει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι κλέβει βοήθεια που έρχεται στον θύλακα και λέει ότι το Ισραήλ ευθύνεται για τις ελλείψεις.

Τη Δευτέρα, η παλαιστινιακή πολιτική προστασία δήλωσε ότι περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στη Τζαμπάλια, την Μπέιτ Λαχίγια και την Μπέιτ Χανούν στη βόρεια Γάζα χωρίς ιατρικές προμήθειες ή τρόφιμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

