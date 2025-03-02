Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Σάββατο εκτελεστικό διάταγμα το οποίο καθιερώνει τα αγγλικά ως την επίσημη γλώσσα στις ΗΠΑ, με στόχο να «προάγει την ενότητα» της χώρας.

«Είναι προς το συμφέρον της Αμερικής να ορίσει μία – και μόνο μία – επίσημη γλώσσα», υπογραμμίζεται στο διάταγμα «τιμώντας τη μακρά παράδοση πολύγλωσσων Αμερικανών πολιτών, οι οποίοι έμαθαν αγγλικά και τα δίδαξαν στα παιδιά τους», όπως αναφέρει. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί «στην προαγωγή της ενότητας και τη διατήρηση κοινής αμερικανικής κουλτούρας για όλους τους πολίτες» της χώρας, επισημαίνεται.

Οι ΗΠΑ δεν είχαν καθιερώσει επίσημη γλώσσα μέχρι σήμερα. Το διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ ακυρώνει εκείνο που είχε υπογράψει το 2000 ο τότε πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, το οποίο είχε στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση «πολιτών με περιορισμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας» στις δημόσιες υπηρεσίες.

Πλέον, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν θα υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες γλώσσες πλην της αγγλικής, αλλά θα εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια.

Στο παρελθόν, νομοθετικές πρωτοβουλίες για την καθιέρωση επίσημης γλώσσας στις ΗΠΑ είχαν απορριφθεί από το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Περίπου 43 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ μιλούν ισπανικά στο σπίτι τους, σύμφωνα με επίσημα δημογραφικά στοιχεία του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

