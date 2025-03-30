Μια διδακτορική φοιτήτρια του πανεπιστημίου Ταφτς, η Ρουμέισα Οζτούρκ, περπατούσε μόνη της το βράδυ της Τρίτης στο δρόμο κοντά στο διαμέρισμά της, στο Σόμερσβιλ της Μασαχουσέτης. Πήγαινε να συναντήσει φίλους της για το Ιφτάρ, όταν έξι αστυνομικοί με πολιτικά ξαφνικά, την περικύκλωσαν.

Η 30χρονη ούρλιαξε από φόβο όταν ένας άνδρας με φούτερ με κουκούλα και καπέλο την άρπαξε από τους καρπούς, ενώ ένας άλλος έβγαλε το κρυμμένο σήμα τους και της κατάσχεσε το κινητό της τηλέφωνο.

Αμέσως μετά, οι αστυνομικοί την είχαν περικυκλώσει στο πεζοδρόμιο κάλυψαν το στόμα τη μύτη τους, ενώ κάποιοι από αυτούς φορούσαν γυαλιά ηλίου.

«Είμαστε η αστυνομία», ακούγονται να λένε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

«Ναι, αλλά δεν φαίνεστε (αστυνομικοί). Γιατί κρύβετε τα πρόσωπά σας;», ακούγεται να λέει κάποιος.

Οι μασκοφόροι αστυνομικοί πέρασαν στη συνέχεια χειροπέδες στην Οζτούρκ και την οδήγησαν σε ένα όχημα και απομακρύνθηκαν.

Η Τουρκάλα φοιτήτρια που έχει φοιτητική βίζα οδηγήθηκε «σε πολλές πολιτείες» και πολλά κυβερνητικά γραφεία, ανέφερε η νομική της ομάδα.

Το επόμενο πρωί, πέταξε 1.500 μίλια μακριά από το σπίτι της, σε μια εγκατάσταση για μετανάστες στην Αλεξάνδρεια της Λουιζιάνα - παρά τη δικαστική εντολή περίπου 6 ώρες μετά τη σύλληψή της, σύμφωνα με την οποία, δεν έπρεπε να μετακινηθεί εκτός Μασαχουσέτης χωρίς 48ωρη ειδοποίηση.

Κατά τη μεταφορά της στη Λουιζιάνα, η γυναίκα υπέστη κρίση άσθματος, ενώ δεν της δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσει με δικηγόρο, καταγγέλλει ο εκπρόσωπός της.

Η Οζτούρκ είναι μία από τους πολλούς διεθνείς φοιτητές που βρίσκονται αντιμέτωποι με απέλαση, μετά τη διαταγή της κυβέρνησης Τραμπ για πάταξη των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων στις πανεπιστημιουπόλεις.

Οι συλλήψεις επιστημόνων και φοιτητών από μασκοφόρους αστυνομικούς, οι οποίοι στήνουν ενέδρες στους δρόμους της πόλης, έχουν προκαλέσει ανατριχίλα στη διεθνή φοιτητική κοινότητα.

Μετά τη σύλληψη της Οζτούρκ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι «συμμετείχε σε δραστηριότητες υποστήριξης της Χαμάς», χωρίς να διευκρινίσει ποιες ήταν αυτές οι υποτιθέμενες δραστηριότητες.

Οι δικηγόροι της καταγγέλλουν πως τιμωρείται άδικα επειδή μίλησε υπέρ των παλαιστινιακών δικαιωμάτων.

Ενώ ένας δικαστής έχει έκτοτε σταματήσει την απέλασή της, οι δικηγόροι της Οζτούρκ συνεχίζουν να αγωνίζονται για την απελευθέρωσή της.

Η αγωνιώδης αναζήτησή της

Αφού η Οζτούρτ δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της, οι φίλοι της άρχισαν να την αναζητούν εναγωνίως.

Επειδή πάσχει από άσθμα, οι οικείοι της ανησυχούσαν ότι είχε πάθει κάτι και δεν είχε πρόσβαση στα φάρμακά της. Φοβούμενοι ότι θα μπορούσε να έχει υποστεί κάποιο επεισόδιο, οι δικηγόροι της επικοινώνησαν με τοπικά νοσοκομεία.

Το βράδυ της Τρίτης και την Τετάρτη, οι δικηγόροι της προσπάθησαν να εντοπίσουν την Οζτούρκ. Κάλεσαν γραφεία της ICE (Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ) και εγκαταστάσεις κράτησης στη Νέα Αγγλία χωρίς αποτέλεσμα. Το διαδικτυακό σύστημα εντοπισμού κρατουμένων της ICE έδειξε ότι η Οζτούρκ ήταν υπό κράτηση, αλλά το πεδίο του καταστήματος κράτησης παρέμεινε κενό.

Ένας εκπρόσωπος του τουρκικού προξενείου μετέβη στα γραφεία της ICE, στο Μπέρλινγκτον της Μασαχουσέτης και ενημερώθηκε ότι η Οζτούρκ δεν βρισκόταν στο εν λόγω γραφείο και ότι η ICE δεν μπορούσε να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την τύχη της. Οι σύμβουλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης ενημέρωσαν επίσης τους δικηγόρους της ότι δεν μπορούσαν να την εντοπίσουν.

Είχαν περάσει 24 ώρες και δεν μπορούσε κανείς επικοινωνήσει μαζί της. Τελικά, οι δικηγόροι της κατάφεραν να της μιλήσουν το βράδυ της Τετάρτης.

Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον της, δήλωσε ο δικηγόρος της στο CNN. Η βίζα της ανακλήθηκε στις 21 Μαρτίου, αλλά δεν ειδοποιήθηκε μέχρι που έλαβε ειδοποίηση για εμφάνιση από το ICE μετά τη σύλληψή της, αναφέρει η αναφορά.

Την Παρασκευή, ομοσπονδιακός δικαστής στη Βοστόνη εξέδωσε εντολή για να σταματήσει η απέλαση της Οζτούρκ.

Η φοιτήτρια είχε περίπου 10 μήνες ακόμα για να ολοκληρώσει το διδακτορικό της στη μελέτη παιδιών και την ανθρώπινη ανάπτυξη στο Πανεπιστήμιο, τόνισε ο αδερφός της. Η γυναίκα σπούδαζε στις ΗΠΑ από το 2018, έχοντας λάβει μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια με υποτροφία, σύμφωνα με τους δικηγόρους της.

«Η σύλληψη και η κράτηση της έχουν σχεδιαστεί για να τιμωρήσουν τον λόγο της και να καταπνίξουν τον λόγο άλλων», αναφέρουν οι συνήγοροί της.

«Πράγματι, η σύλληψη και η κράτησή της αποτελούν μέρος μιας συντονισμένης και συστηματικής προσπάθειας των αξιωματούχων της διοίκησης Τραμπ να τιμωρήσουν φοιτητές και άλλους που ταυτίζονται με τον φιλοπαλαιστινιακό ακτιβισμό», τονίζουν.

Ένα άρθρο γνώμης που είχε γράψει πριν από έναν χρόνο επικαλείται ο Ρούμπιο

Στις 26 Μαρτίου 2024, η Οζτούρκ συνέγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα της σχολής, στο οποίο επέκρινε την απάντηση του Ταφτς σε μια έκκληση μιας φοιτητικής ομάδας να αποεπενδύσει το πανεπιστήμιο από εταιρείες με δεσμούς με το Ισραήλ, μεταξύ άλλων, λόγω της σύγκρουσης στη Γάζα.

«Οι αξιόπιστες κατηγορίες κατά του Ισραήλ περιλαμβάνουν μαρτυρίες για σκόπιμη πείνα και αδιάκριτη σφαγή Παλαιστινίων αμάχων και γενοκτονία», έγραψε.

Ερωτηθείς σχετικά με την υπόθεση και το δημοσίευμα της Οζτούρκ την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπέθεσε, χωρίς στοιχεία, ότι συμμετείχε σε φοιτητικές διαμαρτυρίες για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

«Αν κάνεις αίτηση για βίζα για να μπεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και να είσαι φοιτητής και μας πεις ότι ο λόγος για τον οποίο έρχεσαι στις ΗΠΑ δεν είναι μόνο επειδή θέλεις να γράφεις άρθρα, αλλά επειδή θέλεις να συμμετέχεις σε κινήματα που εμπλέκονται σε πράγματα όπως βανδαλισμοί σε πανεπιστήμια, παρενοχλήσεις φοιτητών, κατάληψη κτιρίων, δημιουργία φασαρίας, δεν πρόκειται να σου δώσουμε βίζα», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ διαπίστωσε ότι οι υποτιθέμενες δραστηριότητες της Οζτούρκ θα είχαν «σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην εξωτερική πολιτική και θα έθεταν σε κίνδυνο ένα επιτακτικό συμφέρον της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ», δήλωσε την Πέμπτη στο CNN η Τρίσια ΜακΛάφλιν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η οικογένειά της πιστεύει πως η 30χρονη στοχοποιήθηκε για τις πεποιθήσεις της.

Την ίδια ώρα, το βίντεο της σύλληψης της Οζτούρκ έχει προκαλέσει οργή. Εκατοντάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν για τη σύλληψη της το βράδυ της Τετάρτης σε ένα πάρκο στην άκρη της πανεπιστημιούπολης.

«Το γεγονός ότι κάποιος μπορεί απλά να εξαφανιστεί στην άβυσσο επειδή εξέφρασε μια ιδέα είναι απολύτως τρομακτικό», ανέφερε ένας διαδηλωτής.

Και ο πρόεδρος του πανεπιστημίου χαρακτήρισε το βίντεο της σύλληψης «ανησυχητικό».

Δίνουν αγώνα για την απελευθέρωσή της

Μετά την σύλληψη της Οζτούρκ, οι δικηγόροι της κατέθεσαν αίτηση στο ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο της Βοστόνης αμφισβητώντας τη νομιμότητα της κράτησής της και ζητώντας να μην μετακινηθεί εκτός Μασαχουσέτης.

Η περιφερειακή δικαστής Ιντίρα Ταλβάνι έκανε δεκτό το αίτημά τους την Τρίτη να μην μετακινηθεί εκτός πολιτείας «χωρίς προηγουμένως να υπάρξει προηγούμενη ειδοποίηση». Όμως η Οζτούρκ είχε ήδη μεταφερθεί εκτός Μασαχουσέτης όταν οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έλαβαν την εντολή του δικαστηρίου.

Η δικαστής Ντενίς Κάσπερ, η οποία μπλόκαρε την απέλαση της, έγραψε στη διαταγή της ότι η φοιτήτρια «δεν θα απομακρυνθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι νεότερης διαταγής του δικαστηρίου». Έτσι, σταμάτησε η διαδικασία απέλασης μέχρι να αποφασιστεί εάν το δικαστήριο της Βοστόνης έχει δικαιοδοσία να αποφασίσει αν η Οζτούρκ κρατήθηκε νόμιμα.

«Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για να απελευθερωθεί και να επιστρέψει στο σπίτι της στη Βοστόνη, ώστε να συνεχίσει τις σπουδές της», ανέφερε σε δήλωσή της η δικηγόρος. «Αλλά δεν έπρεπε ποτέ να φτάσουμε εδώ εξ αρχής: Η εμπειρία της Ρουμέισα είναι σοκαριστική, σκληρή και αντισυνταγματική», τόνισε.

