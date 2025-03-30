Περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες ακόμη τραυματίστηκαν στη Μιανμάρ μετά τον τεράστιο σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε την Παρασκευή και έγινε αισθητός και στις γειτονικές χώρες, με τις έρευνες στα συντρίμμια να είναι σε εξέλιξη. Παράλληλα, ο απολογισμός από τα θύματα στην Μπανγκόκ, από την κατάρρευση ενός 33ώροφου ουρανοξύστη υπό ανέγερση, ήλθε στους 17.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για σοβαρή έλλειψη ιατρικών προμηθειών καθώς συνεχίζεται η αναζήτηση επιζώντων στη Μιανμάρ, ενώ οι διασώστες εκφράζουν ανησυχίες πως η βοήθεια δεν φτάνει στα χειρότερα σημεία που έχουν πληγεί.

Υπολογίζεται ότι 20 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό στη Μιανμάρ αλλά είναι λιγοστεύουν οι ελπίδες για τους αγνοούμενους, παρ΄ότι μια γυναίκα στο Μανταλέι ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια μετά από 30 ώρες.

Και στην Μπανγκόκ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες στα συντρίμμια του ουρανοξύστη, στις οποίες συνδράμουν σκύλοι και ρομπότ, καθώς υπάρχουν σημάδια ζωής.

Μονομερής κατάπαυση πυρός κήρυξαν οι αντάρτες για να διευκολύνουν τις έρευνες

Την ίδια ώρα, η ένοπλη πτέρυγα της σκιώδους κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Μιανμάρ, η οποία συντονίζει τον αγώνα κατά της χούντας που έχει καταλάβει την εξουσία, κήρυξε μονομερή κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων προκειμένου να διευκολύνει τις επιχειρήσεις αρωγής των σεισμοπλήκτων.

Η Δύναμη Λαϊκής Άμυνας (People’s Defence Force / PDF) «θα σταματήσει για δύο εβδομάδες τις επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις αμυντικές ενέργειες, σε περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό», αρχής γενομένης από την 30ή Μαρτίου 2025, αναφέρει η ανακοίνωση του κινήματος.

Η PDF διαβεβαιώνει πως «θα συνεργαστεί με τον ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις» προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και τη δημιουργία προσωρινών καταυλισμών αρωγής των σεισμοπλήκτων σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.

Μετά το πραξικόπημα που ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Αούνγκ Σαν Σου Τσι, το 2021, η χούντα της Μιανμάρ προσπαθεί να επιβάλει την εξουσία της, πολεμώντας τόσο τους αντάρτες της PDF όσο και ένοπλες μειονοτικές ομάδες που ελέγχουν αρκετές παραμεθόριες περιοχές.

Χτες, ο ΟΗΕ επέκρινε έντονα την στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ, λέγοντας πως συνεχίζει να βομβαρδίζει περιοχές της χώρας, ενώ αναζητούν ανθρώπους στα συντρίμμια.

Ανθρωπιστική βοήθεια

Ο καταστροφικός σεισμός έρχεται σε μια εποχή που πολλοί οργανισμοί περιορίζουν τη βοήθεια μετά τις περικοπές που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ, έναν από τους σημαντικότερους χορηγούς. Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να βοηθήσουν την Μιανμάρ, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη κάτι συγκεκριμένα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει ένα πακέτο ύψους έως και 10 εκατ. λιρών για τη στήριξη των ανθρώπων στη Μιανμάρ, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι παρέχει αρχικά 2,5 εκατ. ευρώ σε βοήθεια έκτακτης ανάγκης και αξιολογεί τις ανάγκες επί τόπου για την κινητοποίηση περαιτέρω βοήθειας. Η επίτροπος της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων Hadja Lahbib δήλωσε ότι η ΕΕ «στέκεται αλληλέγγυα στους ανθρώπους στη Μιανμάρ και στην ευρύτερη περιοχή».

Και τα Ηνωμένα Έθνη διέθεσαν 5 εκατ. δολάρια για την έναρξη των προσπαθειών αρωγής, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι ετοιμάζεται επίσης να υποστηρίζει τη χώρα.

