Ιαπωνία: Προειδοποίηση για ενδεχόμενη έκρηξη ηφαιστείου στη νήσο Κιούσου

Οι ιαπωνικές αρχές εξέδωσαν σήμερα, Κυριακή, προειδοποίηση για την δραστηριότητα ηφαιστείου στη νήσο Κιούσου, καλώντας τον πληθυσμό να βρίσκεται σε εγρήγορση για ενδεχόμενη έκρηξη. Ωστόσο, δεν έκριναν σκόπιμο να εκδώσουν εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους γύρω από το ηφαίστειο Σινμοεντάκε, το οποίο βρίσκεται στην οροσειρά Κιρισίμα.

«Εκδόθηκε προειδοποίηση για το ηφαίστειο στα όρη Κιρισίμα (σ.σ. το Σινμοεντάκε). Επίπεδο συναγερμού 3: Μην πλησιάζετε το ηφαίστειο. Ενδέχεται να σημειωθεί έκρηξη», αναφέρει η ιαπωνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Ακολουθήστε τις οδηγίες των τοπικών αρχών και μείνετε μακριά από τις επικίνδυνες ζώνες», υπογραμμίζει.

Η Ιαπωνία έχει πολλά ενεργά ηφαίστεια και βρίσκεται στον αποκαλούμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.