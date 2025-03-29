Ομοσπονδιακή δικαστής στη Μασαχουσέτη απαγόρευσε την Παρασκευή την απέλαση μεταπτυχιακής φοιτήτριας από την Τουρκία που έκανε το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο Ταφτς της Βοστόνης, η οποία είχε εκφράσει την υποστήριξή της για τους Παλαιστινίους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και συνελήφθη από αξιωματούχους της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα.

Η 30χρονη Ρουμέισα Οζτούρκ συνελήφθη από την υπηρεσία μετανάστευσης των ΗΠΑ κοντά στο σπίτι της στη Μασαχουσέτη την Τρίτη, σύμφωνα με βίντεο που δείχνει τη σύλληψη από ομοσπονδιακούς πράκτορες με καλυμμένα τα πρόσωπα. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανακάλεσαν τη βίζα της.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ κατηγόρησε την Οζτούρκ, χωρίς να παρέχει αποδείξεις γι΄ αυτό, για «εμπλοκή σε δραστηριότητες προς υποστήριξη της Χαμάς», την οποία η κυβέρνηση των ΗΠΑ περιλαμβάνει στον κατάλογό της των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων».

Πέρυσι η Οζτούρκ έγραψε μαζί με έναν άλλον φοιτητή άρθρο γνώμης στη φοιτητική εφημερίδα του Ταφτς, επικρίνοντας την αντίδραση του πανεπιστημίου στις εκκλήσεις των φοιτητών να διακόψει τους δεσμούς του με εταιρείες που συνδέονται με το Ισραήλ και «να αναγνωρίσει την παλαιστινιακή γενοκτονία».

Δικηγόρος κατέθεσε λίγο μετά προσφυγή για την απελευθέρωσή της και χθες, Παρασκευή, η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών συνέπραξε με τη νομική ομάδα υπεράσπισής της στην κατάθεση αναθεωρημένης προσφυγής λέγοντας πως η σύλληψή της παραβιάζει τα δικαιώματά της στην ελευθερία του λόγου και σε μια δέουσα διαδικασία.

Παρά την εντολή που εκδόθηκε το βράδυ της Τρίτης απαιτώντας η μεταπτυχιακή φοιτήτρια και υπότροφος του ιδρύματος Φουλμπράιτ να μην μετακινηθεί εκτός Μασαχουσέτης χωρίς 48ωρη πρότερη ενημέρωση, αυτή κρατείται τώρα στη Λουιζιάνα.

Στη διαταγή που εξέδωσε χθες, η δικαστής Ντενίζ Κάσπερ στη Βοστόνη ανέφερε πως προκειμένου να δοθεί χρόνος στο δικαστήριό της για να αποφανθεί αν διαθέτει δικαιοδοσία σχετικά με την υπόθεση, απαγορεύει προσωρινά την απέλαση της Οζτούρκ.

Διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να απαντήσει στην καταγγελία της Οζτούρκ έως την Τρίτη.

Η δικηγόρος της Οζτούρκ Μάχσα Χανμπαμπάι χαρακτήρισε την υπόθεση «πρώτο βήμα προς την απελευθέρωση της Ρουμέισα και την επιστροφή της στη Βοστόνη ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές της».

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευθεί να απελάσει ξένους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές και τους έχει κατηγορήσει ότι υποστηρίζουν τη Χαμάς, ότι είναι ανισημίτες και ότι θέτουν εμπόδια στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Διαδηλωτές, ανάμεσά τους και ορισμένες εβραϊκές οργανώσεις, λένε πως η κυβέρνηση Τραμπ συγχέει την κριτική που ασκούν στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα και την υπεράσπιση από αυτούς των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων με τον αντισημιτισμό και την υποστήριξη στη Χαμάς.

Πολλοί φοιτητές και διαδηλωτές είδαν τη βίζα τους να ανακαλείται από την κυβέρνηση Τραμπ, που λέει ότι μπορεί να έχει ανακαλέσει πάνω από 300 βίζες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

