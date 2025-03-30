Ογκώδης διαδήλωση στο Ισραήλ με αίτημα νέα συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων

Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν χθες Σάββατο σε αρκετές πόλεις του Ισραήλ με αίτημα τη σύναψη νέας συμφωνίας με τη Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε αρκετές από αυτές τις συγκεντρώσεις δεν έλειψαν οι αποδοκιμασίες για τον χειρισμό της κρίσης από την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Ο Γιαΐρ Χορν, ένας από τους ομήρους που απελευθερώθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου, επέκρινε την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, περιγράφοντας τον τρόμο που είχε ζήσει ο ίδιος και άλλοι αιχμάλωτοι λόγω των επιθέσεων του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ήμουν εκεί, άκουγα τανκς να περνούν από πάνω, περπατούσα μέσα στις υπόγειες σήραγγες κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών», αφηγήθηκε. Ζήτησε την απελευθέρωση όλων των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του μικρότερου αδερφού του.

Πολλοί από τους απελευθερωθέντες ομήρους συμμετείχαν στη μεγάλη διαδήλωση που διοργανώθηκε στο Τελ Αβίβ. Ανάλογες κινητοποιήσεις έγιναν σε αρκετές πόλεις, όπως στη Χάιφα και στην Ιερουσαλήμ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

