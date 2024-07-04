Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από συντριβή ελικοπτέρου στον Καναδά

Ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος και να τραυματιστούν οι άλλοι δύο επιβαίνοντες, μετέδωσε χθες Τετάρτη το δίκτυο CTV News.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης κοντά στα διοικητικά όρια της επαρχίας Αλμπέρτα και τα αίτια παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

«Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ομάδες έρευνας και διάσωσης που εντόπισαν το ελικόπτερο και τον πιλότο, ο οποίος δυστυχώς ήταν νεκρός», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας Τζέιμς Γκράντι. Διευκρίνισε στο ελικόπτερο επέβαιναν άλλοι δύο άνθρωποι, οι οποίοι διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο και η κατάσταση τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

