Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αστικό λεωφορείο στο Σιάτλ, έπεσε πάνω σε κτίριο για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περίεργο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, στην 5th Avenue, έναν από τους μεγαλύτερους δρόμους στο κέντρο της αμερικανικής πόλης.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Το λεωφορείο ήταν γεμάτο επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων χρειάστηκαν τη βοήθεια της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Harborview Medical Center.

Πηγή: skai.gr

