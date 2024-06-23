Αποκαθίσταται σταδιακά η κανονική λειτουργία του αεροδρομίου του Μάντσεστερ και οι πτήσεις αναμένεται να ξαναξεκινήσουν σήμερα το απόγευμα και βράδυ, ανέφεραν οι αρχές του αεροδρομίου, έπειτα από διακοπή στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή που προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, ακυρώνοντας νωρίτερα σήμερα όλες τις πτήσεις από τους τερματικούς σταθμούς 1 και 2 του βρετανικού αεροδρομίου.

Δεν έχει καταστεί σαφές τι προκάλεσε τη διακοπή ηλεκτροδότησης. Η διοίκηση του αεροδρόμιου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες για να επαναπρογραμματιστούν ακυρωμένες πτήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες, προσθέτοντας ότι οι προγραμματισμένες για αύριο Δευτέρα πτήσεις δεν θα επηρεαστούν.

The Manchester Airport has announced that no flights from Terminal 1 and 2 have been cancelled until further notice. These are the huge queues for check-in. @MENnewsdesk pic.twitter.com/Wd9rDgbD72 — Rami (@RAMIMWAMBA) June 23, 2024

The Manchester Airport has announced that no flights from Terminal 1 and 2 have been cancelled until further notice. These are the huge queues for check-in. @MENnewsdesk pic.twitter.com/Wd9rDgbD72 — Rami (@RAMIMWAMBA) June 23, 2024

Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε νωρίτερα με ανάρτηση στο Χ ότι οι επιβάτες που είναι προγραμματισμένο να ταξιδέψουν από τον τερματικό σταθμό 3 θα πρέπει να πάνε στο αεροδρόμιο κανονικά εκτός αν τους ζητηθεί κάτι άλλο από την αεροπορική εταιρεία. Ωστόσο και αυτοί μπορεί να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις.

Η είδηση μεταδόθηκε πρώτα από το Sky News, το οποίο ανέφερε ότι ένα πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση είχε επηρεάσει το αεροδρόμιο και κάποια άλλα κτίρια.

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε αλλά οι υπηρεσίες θα επηρεαστούν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.