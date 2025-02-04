ΗΠΑ: Ξεκίνησε η μεταφορά μεταναστών στο Γκουαντάναμο

Ξεκίνησε η μεταφορά μεταναστών από τις ΗΠΑ στο Γκουαντάναμο με τις δύο πρώτες πτήσεις να έχουν ήδη απογειωθεί με κατεύθυνση τη ναυτική βάση στην Κούβα.

Μια πτήση από το Fort Bliss προς το Γκουαντάναμο μεταφέρει περίπου δώδεκα μετανάστες. Μια επιπλέον πτήση αναχώρησε από τις ΗΠΑ τη Δευτέρα, είπε πηγή στη Wall Street Journal.

Στην αμερικανική βάση στο Γκουαντάναμο υπήρχαν ήδη εγκαταστάσεις για την κράτηση μεταναστών, στην οποία φιλοξενούνταν συνήθως αυτοί που συλλαμβάνονταν προσπαθώντας να εισέλθουν στις ΗΠΑ από τη θάλασσα. Η βάση είναι πλέον εξοπλισμένη για να μπορεί να φιλοξενήσει 120 μετανάστες και η διοίκηση είπε ότι θα επεκτείνει τις εγκαταστάσεις με δυνατότητα φιλοξενίας 30.000.



Πηγή: skai.gr

