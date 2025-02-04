Τραμπ: Θα συνομιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του σήμερα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει σήμερα Τρίτη με τον Κινέζο ομόλογό του, τον Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε ο Πίτερ Ναβάρο, ο εκπρόσωπός του για θέματα εμπορίου, σε μια εκδήλωση του ενημερωτικού ιστοτόπου Politico.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς ύψους 10% στα κινεζικά προϊόντα και το Πεκίνο ανταπέδωσε.

Όταν ρωτήθηκε πώς θα αισθανθούν οι Αμερικανοί καταναλωτές και οι εταιρείες τους δασμούς της Κίνας, ο Ναβάρο απάντησε: «Ας δούμε τι θα γίνει με το τηλεφώνημα σήμερα».

Η Κίνα επέβαλε στοχευμένους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα και προειδοποίησε ορισμένες εταιρείες, όπως την Google, για πιθανές κυρώσεις σε βάρος τους, ανταποδίδοντας τους πρόσθετους δασμούς (επιπλέον 10% στους ήδη υπάρχοντες) που εφαρμόζει η αμερικανική κυβέρνηση στα κινεζικά προϊόντα.

Στην ερώτηση αν το τηλεφώνημα μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Σι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αναβολή στην επιβολή δασμών για την Κίνα, όπως έγινε με το Μεξικό και τον Καναδά, ο Ναβάρο απάντησε: «Εξαρτάται από το αφεντικό. Ποτέ δεν προκαταλαμβάνω το αφεντικό», αναφερόμενος στον Τραμπ.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε ότι η επικοινωνία των δύο ηγετών ενδέχεται να πραγματοποιηθεί «σύντομα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.