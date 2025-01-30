Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τη μεταφορά μεταναστών στη ναυτική βάση Γκουαντάναμο, καθώς σε ανέφερε ότι θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που θα δίνει εντολή στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να προετοιμάσουν μια εγκατάσταση μεταναστών στον Κόλπο του Γκουαντάναμο.

«Θα τους στείλουμε στο Γκουαντάναμο», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ και ανέφερε ότι θα στείλει ομοσπονδιακούς αξιωματούχους να ετοιμάσουν εγκαταστάσεις για να υποδεχθούν παράνομους εγκληματίες μετανάστες στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες του σχεδίου δεν ήταν αμέσως σαφείς.

Πώς χρησιμοποιεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ τη βάση στο Γκουαντάναμο;

Ενώ η ναυτική βάση των ΗΠΑ στην Κούβα είναι περισσότερο γνωστή για τους υπόπτους που προσήχθησαν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, διαθέτει μια μικρή, ξεχωριστή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για την κράτηση μεταναστών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Μεταναστών χρησιμοποιείται για άτομα που περισυλλέγονται από τις Αρχές προσπαθώντας να φτάσουν παράνομα στις ΗΠΑ με βάρκα. Οι περισσότεροι είναι από την Αϊτή και την Κούβα.

Ωστόσο, το κέντρο καταλαμβάνει ένα πολύ μικρό μέρος της βάσης και περιλαμβάνει μόνο πολύ λίγα κτίρια τα οποία δεν έχουν τη χωρητικότητα για να στεγάσουν τους 30.000 ανθρώπους που είπε ο Τραμπ ότι θα μπορούσαν να σταλούν εκεί.

«Απλώς πρόκειται να επεκταθούμε σε αυτό το υπάρχον κέντρο μεταναστών, είπε ο «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν στους δημοσιογράφους.

Το κέντρο κράτησης μεταναστών λειτουργεί χωριστά από το κέντρο κράτησης του στρατού και τις αίθουσες δικαστηρίων για αλλοδαπούς που κρατούνται υπό τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους κατά τη διάρκεια αυτού που η κυβέρνηση αποκάλεσε «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας». Αυτή η εγκατάσταση φιλοξενεί 15 κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένου του κατηγορούμενου εγκέφαλου της 11ης Σεπτεμβρίου Khalid Sheikh Mohammed.

Ποιος θα κρατηθεί στο Γκουαντάναμο;

Οι εγκαταστάσεις κράτησης μεταναστών στο Γκουαντάναμο θα χρησιμοποιηθούν για «τον χειρότερο του χειροτέρου», δήλωσαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ και ο Τομ Χόμαν χρησιμοποίησαν και οι δύο τη φράση όταν μιλούσαν σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

Μια δήλωση του Λευκού Οίκου ήταν λιγότερο συγκεκριμένη, λέγοντας ότι η διευρυμένη εγκατάσταση θα «παρέχει πρόσθετο χώρο κράτησης για αλλοδαπούς εγκληματίες υψηλής προτεραιότητας που βρίσκονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και για την αντιμετώπιση των συνακόλουθων αναγκών επιβολής της μετανάστευσης».

Ένας αξιωματούχος της διοίκησης, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση «επικίνδυνων εγκληματιών» και ανθρώπων που «δύσκολα απελαύνονται».

Διαθέτουν οι ΗΠΑ επαρκή χώρο κράτησης για τα σχέδια του Τραμπ;

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να απελάσει εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν παράνομα στις ΗΠΑ, αλλά ο τρέχων προϋπολογισμός για τη Μετανάστευση και την Επιβολή των Τελωνείων διαθέτει αρκετά κεφάλαια μόνο για να κρατήσει περίπου 41.000 άτομα.

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής κρατά μετανάστες στα κέντρα και σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις κράτησης, μαζί με τοπικές φυλακές. Δεν διαθέτει εγκαταστάσεις προσανατολισμένες για την κράτηση οικογενειών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο των αφίξεων στα νότια σύνορα των ΗΠΑ.

Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων για την κράτηση παιδιών μεταναστών. Το 2014, ο τότε Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα βασίστηκε προσωρινά σε στρατιωτικές βάσεις για να κρατήσει παιδιά μεταναστών ενώ ενίσχυε τα ιδιωτικά κέντρα κράτησης οικογενειακών κρατήσεων για να κρατήσουν πολλές από τις δεκάδες χιλιάδες οικογένειες της Κεντρικής Αμερικής που πιάστηκαν να περνούν παράνομα τα σύνορα.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα από τη δεκαετία του 1970 για να φιλοξενήσουν την επανεγκατάσταση κυμάτων μεταναστών που εγκαταλείπουν το Βιετνάμ, την Κούβα, την Αϊτή, το Κοσσυφοπέδιο και το Αφγανιστάν.

Πηγή: skai.gr

