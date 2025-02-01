Οι Ηνωμένες Πολιτείες «ελπίζουμε» να αρχίσουν να μεταφέρουν μετανάστες σε ένα κέντρο κράτησης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο της Κούβας, εντός 30 ημερών, ανέφερε την Παρασκευή η Washington Post, επικαλούμενη τον τσάρο των συνόρων της Βουλής των Αντιπροσώπων Τομ Χόμαν.
Η μεταφορά ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη.
«Ας ελπίσουμε ότι μέσα σε 30 ημέρες θα αρχίσουμε να μεταφέρουμε ανθρώπους εκεί», είπε ο Χόμαν στην εφημερίδα .
Ο Χόμαν είπε ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει στην αμερικανική ναυτική βάση στον κόλπο του Γκουαντάναμο τις επόμενες εβδομάδες για να επιβλέψει την ταχεία διαμόρφωση της εγκατάστασης.
Αν και ο Τραμπ είπε ότι η εγκατάσταση θα φιλοξενούσε έως και 30.000 μετανάστες, ο Χόμαν είπε ότι πιθανότατα θα ξεκινήσουν με έναν μικρό αριθμό.
Η ναυτική βάση των ΗΠΑ στον κόλπο του Γκουαντάναμο στεγάζει ήδη μια εγκατάσταση μεταναστών - ξεχωριστή από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας των ΗΠΑ για ξένους υπόπτους για τρομοκρατία - που χρησιμοποιείται κατά καιρούς για δεκαετίες, μεταξύ άλλων για να κρατούν Αϊτινούς και Κουβανούς που συνελήφθησαν στη θάλασσα.
