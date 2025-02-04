Συνάντηση Ερντογάν-αλ Σάρα: Συζήτησαν τα βήματα κατά των Κούρδων μαχητών

Μετά τη συνάντηση του Προέδρου Ερντογάν και του Σύρου μεταβατικού προέδρου Αχμέντ αλ Σάρα πραγματοποιήθηκε κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε ότι: «Οι γενναίοι γιοι της Συρίας δεν εγκατέλειψαν ποτέ τον αγώνα κατά του τυραννικού καθεστώτος και των υποστηρικτών του. Τελικά, τη νίκη κέρδισε ο συριακός λαός από τις 8 Δεκεμβρίου. Πρώτα απ' όλα, συγχαίρω τον αγαπητό μου αδελφό Αχμέντ Σάρα, στο πρόσωπό του οποίου ενσαρκώνεται ολόκληρος ο αγώνας του συριακού λαού και η νίκη του. Ολόκληρη η περιοχή έχει πλέον την απαραίτητη βούληση να καθορίσει μόνη της το μέλλον της. Βλέπω τη σημερινή μας επίσκεψη ως την αρχή μιας περιόδου μόνιμης φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας οι επισκέψεις και οι επαφές θα ενταθούν ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα. Η βάση της πολιτικής μας απέναντι στη γείτονά μας, τη Συρία, ήταν από καιρό η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας και ενότητας αυτής της χώρας.

«Συζητήσαμε τα βήματα που πρέπει να ληφθούν κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης»

Η συνομιλία με τον κ. Σάρα έγινε σε φιλικό κλίμα που βασίζεται σε αυτή την αρχή. Ο αγαπητός μου αδελφός και εγώ αξιολογήσαμε τα κοινά βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν για την εδραίωση της ασφάλειας και της οικονομικής σταθερότητας στη χώρα. Χάρηκα που είδα ότι συμφωνούσαμε σχεδόν σε κάθε θέμα. Συζητήσαμε τα βήματα που πρέπει να ληφθούν κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης και των υποστηρικτών της που κατέχουν τα βορειοανατολικά της Συρίας. Εξέφρασα ότι είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε την απαραίτητη υποστήριξη στη Συρία σε κάθε μάχη κατά του ISIS ή του PYD. Επιβεβαιώσαμε ότι είμαστε μαζί τους όσον αφορά τον έλεγχο των στρατοπέδων. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ισχυρή θέληση του αδελφού μου Ahmed Shara κατά της τρομοκρατίας. Πιστεύω ότι ενεργώντας με αλληλεγγύη, θα διασφαλίσουμε ότι στην κοινή μας γεωγραφία θα επικρατήσει μια ατμόσφαιρα ειρήνης και εμπιστοσύνης, απαλλαγμένη από τρόμο.

Επικεντρωθήκαμε και στις πολιτικές εξελίξεις. Υποστηρίζουμε την προσέγγιση της ηγεσίας της χώρας, η οποία αντανακλά τη βούληση των Σύριων σε αυτή την κρίσιμη διαδικασία. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε την απαραίτητη υποστήριξη για την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων πόλεων και των ζωτικών υποδομών της Συρίας. Οι εθελοντικές επιστροφές θα αποκτήσουν επίσης δυναμική. Μια σειρά από διεθνείς κυρώσεις κατά της Συρίας εμποδίζουν την ανάκαμψη της χώρας. Προβλέπεται μερική χαλάρωση για την άρση των κυρώσεων που στόχευαν το καθεστώς, που έχει καθαιρεθεί. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας μέχρι να επιτευχθούν τα πλήρη αποτελέσματα. Έχουμε αποδείξει με συγκεκριμένα βήματα ότι στεκόμαστε στο πλευρό του συριακού λαού.

Η Τουρκία θα παράσχει την απαραίτητη υλική και ηθική υποστήριξη στη νέα διοίκηση

Μετά την Πρεσβεία μας στη Δαμασκό, θέσαμε σε λειτουργία το Γενικό Προξενείο μας στο Χαλέπι. Η Turkish Airlines ξεκίνησε πτήσεις προς τη Δαμασκό. Στους δύο πρώτους μήνες της νέας διοίκησης, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ακουστεί η φωνή και οι ειλικρινείς προθέσεις της στην περιοχή και διεθνώς. Πολλοί υπουργοί και γραφειοκράτες από τη νέα διοίκηση καθώς και από την Τουρκία επισκέφθηκαν τη Δαμασκό. Προχωράμε τις σχέσεις μας σε όλους τους τομείς, από την πολιτική αεροπορία μέχρι την ενέργεια, την υγεία και την εκπαίδευση. Αν υπάρχει πίστη, υπάρχει πιθανότητα. Είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε ότι σε κάθε δυσκολία υπάρχει ευκολία και παραδινόμαστε σε αυτήν. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι οι Σύροι αδερφοί μας, που έχουν εμπνεύσει την περιοχή και τους καταπιεσμένους με την αποφασιστικότητά τους να αντισταθούν, θα σηκώσουν, με την άδεια του Αλλάχ, τη χώρα τους ξανά στα πόδια της. Σε αυτή τη διαδικασία, είναι πολύ σημαντικό ο αραβικός και ισλαμικός κόσμος να παράσχει την απαραίτητη υλική και ηθική υποστήριξη στη νέα διοίκηση και στον συριακό λαό. Θεωρούμε πολύτιμες τις επισκέψεις από άποψη περιφερειακής ιδιοκτησίας και τις καλωσορίζουμε. «Είθε ο Θεός να είναι βοηθός και σύντροφός μας», είπε και πριν δώσει τον λόγο στον Πρόεδρο, του εύχομαι από τον Θεό καλή επιτυχία σε αυτό το τιμητικό έργο που έχει αναλάβει.

Ο Σύρος πρόεδρος κάλεσε τον Τούρκο Ερντογάν να επισκεφθεί τη Συρία σύντομα

Ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ αλ-Σαρά κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να επισκεφθεί τη Συρία σύντομα σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα την Τρίτη, καθώς οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ξεπαγώνουν υπό τη νέα συριακή διοίκηση.

Ο Πρόεδρος της Μεταβατικής Περιόδου της Συρίας, Ahmed Shara, είπε: «Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κ. Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν για την πρόσκλησή του και τη θερμή φιλοξενία που λάβαμε. Ο συριακός λαός δεν θα ξεχάσει τη στάση των θεσμών, του κράτους και του λαού της Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή, αποδίδουμε σημασία στην ακεραιότητα της χώρας μας. Μοιραζόμαστε με την Τουρκία μια κοινή γεωγραφία και μια από τις κοινές στρατηγικές θα είναι στον τομέα της ασφάλειας. Συναλλαγές με την Τουρκία θα αναβιώσουν. Όσον αφορά την ανακατασκευή των υποδομών, θέλουμε να αποκατασταθεί με τρόπο που θα βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη της Συρίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον κ. Πρόεδρο και να τον προσκαλέσω στη Συρία. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα συμβεί το συντομότερο δυνατό. Είθε το έλεος και οι ευλογίες του Αλλάχ να είναι πάνω σας», είπε.

