Αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη C-17 πραγματοποιούν πτήσεις απέλασης, μεταφέροντας μετανάστες εκτός των συνόρων της χώρας κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κι ενώ το Πεντάγωνο ετοιμάζεται να στείλει ακόμη περισσότερα στρατεύματα στα νότια σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της επίλεκτης 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας του Στρατού.

Migrants seen lining up to board deportation flights as Trump promises ‘severe consequences’ for those entering US illegally https://t.co/3Eb6aPx6Bh pic.twitter.com/10lM6ZOCQC January 24, 2025

Ο Τραμπ την πρώτη ημέρα της θητείας του κήρυξε τα νότια σύνορα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αναθέτοντας στον αμερικανικό στρατό να βοηθήσει στην ασφάλειά τους, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τον τερματισμό της αυτόματης απόκτησης ιθαγένειας για τα παιδιά παράτυπων μεταναστών που γεννήθηκαν σε αμερικανικό έδαφος.

Με το εκτελεστικό διάταγμα της 20ης Ιανουαρίου έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να στείλει όσα στρατεύματα χρειάζεται για να αποκτήσει «πλήρη επιχειρησιακό έλεγχο των νότιων συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Οι πτήσεις απέλασης ξεκίνησαν», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ σε ανάρτησή της στο X.

Just as he promised, President Trump is sending a strong message to the world: those who enter the United States illegally will face serious consequences. pic.twitter.com/yqgtF1RX6K — The White House (@WhiteHouse) January 24, 2025

Την Παρασκευή, δύο αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη, το καθένα με περίπου 80 μετανάστες, πέταξαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Γουατεμάλα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στους δημοσιογράφους.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα στείλει 1.500 επιπλέον στρατιώτες στα σύνορα με το Μεξικό.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο Reuters ότι ο στρατός ετοιμάζεται να στείλει ένα δεύτερο κύμα στρατευμάτων στα σύνορα με το Μεξικό την επόμενη εβδομάδα, το οποίο πιθανότατα θα περιλαμβάνει στρατεύματα από την 82η Αερομεταφερόμενη. Ο αξιωματούχος είπε ότι ο αριθμός των στρατευμάτων μπορεί να ανέρχεται σε χιλιάδες, αλλά δεν είχε ληφθεί επίσημη απόφαση.



