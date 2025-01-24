Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γερμανία: Περαιτέρω απελάσεις με αεροπορικές πτήσεις με προορισμό το Αφγανιστάν

Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι μελετάει το μέτρο με τη βοήθεια περιφερειακού εταίρου και ότι η αναχώρηση Αφγανών θα γίνει λίγο πριν τις γενικές εκλογές

Γερμανία

Η Γερμανία σχεδιάζει να στείλει αεροπορικώς μια ομάδα καταδικασθέντων εγκληματιών αφγανικής υπηκοότητας στη χώρα τους για δεύτερη φορά από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία, αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung.

Η εφημερίδα επικαλείται το υπουργείο Εσωτερικών που δήλωσε ότι μελετάει το μέτρο με τη βοήθεια ενός περιφερειακού εταίρου και ότι η αναχώρηση των Αφγανών ενδέχεται να γίνει λίγο πριν από τις γενικές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γερμανία Αφγανιστάν Ταλιμπάν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark