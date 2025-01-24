Γερμανία: Περαιτέρω απελάσεις με αεροπορικές πτήσεις με προορισμό το Αφγανιστάν

Η Γερμανία σχεδιάζει να στείλει αεροπορικώς μια ομάδα καταδικασθέντων εγκληματιών αφγανικής υπηκοότητας στη χώρα τους για δεύτερη φορά από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία, αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung.
Η εφημερίδα επικαλείται το υπουργείο Εσωτερικών που δήλωσε ότι μελετάει το μέτρο με τη βοήθεια ενός περιφερειακού εταίρου και ότι η αναχώρηση των Αφγανών ενδέχεται να γίνει λίγο πριν από τις γενικές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.