Ο Τραμπ παγώνει τις δαπάνες του υπουργείου Ενέργειας

Η κυβέρνηση Τραμπ «πάγωσε» τις δαπάνες, τα δάνεια και άλλες ενέργειες του Υπουργείου Ενέργειας στο πλαίσιο μιας «περιεκτικής αναθεώρησης» για να διασφαλίσει ότι ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες του προέδρου, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, που επικαλείται σημείωμα του αναπληρωτή γραμματέα της υπηρεσίας.

Με το σημείωμα της 20ης Ιανουαρίου παγώνει τη χορήγηση επιχορηγήσεων, δανείων, ευκαιριών χρηματοδότησης, ανακοινώσεων προμηθειών, κανόνων, μελετών και δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων προσωπικού και της δημοσίευσης κανόνων και μελετών, έως ότου εγκριθούν από την αναπληρώτρια γραμματέα Ingrid Kolb.

Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να θέσει τέλος στις δαπάνες για φιλικές προς το κλίμα πολιτικές που θεωρεί σπατάλη, ενώ υπερασπίζεται τα ορυκτά καύσιμα όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

«Με άμεση ισχύ και μέχρι νεωτέρας, πριν από οποιεσδήποτε ενέργειες ή αποφάσεις για όλες τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν, θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση με διαφορετικά κριτήρια για να διασφαλιστεί ότι όλες αυτές οι ενέργειες είναι συνεπείς με τις τρέχουσες πολιτικές και προτεραιότητες της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών προτεραιοτήτων», ανέφερε το σημείωμα.

Η απόφαση παγώνει ουσιαστικά τις δραστηριότητες του τμήματος, το οποίο έχει προϋπολογισμό περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων που περιλαμβάνει τη χορήγηση κεφαλαίων για την εμπορευματοποίηση νέων ενεργειακών τεχνολογιών. Το Γραφείο Προγραμμάτων Δανεισμού του τμήματος έχει δεσμεύσει περίπου 41,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρείες που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Άλλες αποστολές της υπηρεσίας περιλαμβάνουν τον καθαρισμό των πυρηνικών αποβλήτων που έμειναν από την ανάπτυξη βομβών κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, τη μελέτη υπερυπολογιστών και τη διατήρηση της τεράστιας κρύπτης αργού πετρελαίου έκτακτης ανάγκης.

Το σημείωμα, το οποίο είναι παρόμοιο με τις οδηγίες που εκδόθηκαν για ορισμένες υπηρεσίες από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, είναι σημαντικό λόγω του εύρους της εντολής.

Το υπουργείο Ενέργειας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ένα παρόμοιο σημείωμα της κυβέρνησης Τραμπ που στάλθηκε από τον αναπληρωτή επικεφαλής του Υπουργείου Εσωτερικών στις 20 Ιανουαρίου διέταξε πάγωμα των μισθώσεων, των δικαιωμάτων διέλευσης και άλλων εγκρίσεων για αιολικά και ηλιακά έργα σε ομοσπονδιακά εδάφη και ύδατα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.