Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο την Παρασκευή και οι δυο τους συμφώνησαν ότι το θέμα της Γροιλανδίας θα συζητηθεί αργότερα, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας σε δήλωση.

Ο Ράσμουσεν και ο Ρούμπιο συζήτησαν μεταξύ άλλων για την Ουκρανία, την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανέφερε το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

