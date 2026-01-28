Τραμπ: Μια ακόμη αμερικανική «αρμάδα» πλέει προς το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι μια ακόμη αμερικανική «αρμάδα» πλέει προς το Ιράν, ενώ, όπως είπε, ελπίζει ότι η Τεχεράνη θα καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Υπάρχει μια άλλη όμορφη αρμάδα που πλέει όμορφα προς το Ιράν αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Τραμπ σε ομιλία του.

«Ελπίζω να κάνουν μια συμφωνία».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε την Πέμπτη ότι «πελώρια» αμερικανική ναυτική «αρμάδα» στάλθηκε στον Περσικό Κόλπο και ότι ο ίδιος παρακολουθεί «πολύ στενά» τι κάνει η πολιτική ηγεσία στην Τεχεράνη, μετά την αιματηρή καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων σε πολλές ιρανικές πόλεις.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που βρισκόταν στη Νότια Σινική Θάλασσα, έλαβε διαταγή να πλεύσει προς τη Μέση Ανατολή μαζί με τη δύναμη κρούσης του.

«Ίσως να μη χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε», σημείωσε πάντως, λέγοντας πως είναι ανοικτός σε συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου ακολούθησαν την απειλή του επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος του ιρανικού στρατού, πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα έχουν «οδυνηρή» τύχη αν επιτεθούν στην Ισλαμική Δημοκρατία και τη διαβεβαίωσή του πως οι δυνάμεις του έχουν πάντα «το δάκτυλο στη σκανδάλη».

Κινητοποιήσεις που άρχισαν την 28η Δεκεμβρίου γενικεύτηκαν, μετατράπηκαν στο μεγαλύτερο κίνημα διαμαρτυρίας στη χώρα εδώ και χρόνια περί την 8η Ιανουαρίου, που αψηφούσε ανοικτά το κληρικαλιστικό καθεστώς, προτού κατασταλούν βίαια.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη το ιρανικό Ίδρυμα για τους μάρτυρες και τους βετεράνους πολέμων, ανέφερε την προηγούμενη Τετάρτη ότι σκοτώθηκαν 3.117 άνθρωποι, δημοσιοποιώντας έναν πρώτο επίσημο απολογισμό των ταραχών, κατώτερο από αυτόν που δίνουν οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: skai.gr

