Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν δήλωσε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν ότι το Ριάντ δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου ή του εδάφους του για στρατιωτικές ενέργειες εναντίον της Τεχεράνης, μετέδωσε την Τρίτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πεζεσκιάν, ο πρίγκιπας διάδοχος επιβεβαίωσε την υποστήριξη της χώρας του σε οποιεσδήποτε «προσπάθειες που θα επιλύσουν τις διαφορές μέσω διαλόγου» για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Πεζεσκιάν είπε στον μπιν Σαλμάν ότι η Τεχεράνη χαιρετίζει οποιαδήποτε διαδικασία, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, που αποτρέπει τον πόλεμο.

Σχετική ανακοίνωση -μόνο στα αραβικά- του υπουργείου Εξωτερικών στο Ριάντ, δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. pic.twitter.com/hDUwgIdtKE — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 27, 2026

Η δήλωση του ντε φάκτο ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας έρχεται μετά από παρόμοια δήλωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι δεν θα επιτρέψουν καμία στρατιωτική δράση κατά του Ιράν χρησιμοποιώντας τον εναέριο χώρο ή τα χωρικά τους ύδατα.

Η αβεβαιότητα σχετικά με την πιθανότητα στρατιωτικής δράσης στο Ιράν παραμένει αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια «αρμάδα» κατευθύνεται προς τη χώρα, αλλά ότι ελπίζει ότι δεν θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει.

Οι προειδοποιήσεις του Τραμπ προς την Τεχεράνη ήταν κατά της δολοφονίας διαδηλωτών ή της επανεκκίνησης του πυρηνικού της προγράμματος, αλλά οι διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα έχουν έκτοτε υποχωρήσει.

Ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και πολεμικά πλοία υποστήριξης έφτασαν στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters τη Δευτέρα, διευρύνοντας τις δυνατότητες του Τραμπ να υπερασπιστεί τις αμερικανικές δυνάμεις ή ενδεχομένως να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν.

Το Ιράν έχει εμπλακεί σε διαδηλώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων περαστικών. Οι οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιγράφουν τις αναταραχές ως τη μεγαλύτερη καταστολή από τότε που οι σιίτες μουσουλμάνοι κληρικοί ανέλαβαν την εξουσία κατά την επανάσταση του 1979. Οι ιρανικές αρχές έχουν αποδώσει τις αναταραχές και τους θανάτους σε «τρομοκράτες και ταραξίες» που υποστηρίζονται από εξόριστους αντιπάλους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.